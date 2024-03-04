Мобілізація в Україні — кому можуть вручити повістку повторно

Вручення повістки

У зв’язку з воєнним станом та загальною мобілізацією в Україні продовжують роздавати повістки. При цьому деякі можуть отримати це повідомлення із ТЦК повторно. Уповноважені співробітники передусім перевіряють, чи стоїть особа на військовому обліку, а також, чи має відстрочку або бронювання.

Про це пише NV.

Читайте також:

Кому можуть повторно вручити повістку

Якщо ВЛК визнала непридатними чи обмежено придатними й чоловіків не мобілізували, то уповноважені ТЦК особи можуть повторно вручити повістку на вулиці.

Які причини для повторного вручення повістки

якщо ВЛК проходили більш як рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочення;

для мобілізації.

Згідно з постановою №1486, уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін.

Відповідно до постанови уряду №1487 уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін, але не жере ніж раз на п'ять років.

Деякі види відстрочки надаються на певний строк — для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або наразі існують підстави для установи бронювати працівників.

Нагадаємо, усі військовозобов'язані чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. Зокрема, це стосується людей з інвалідністю третьої групи, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Але для цього їм необов'язково особисто відвідувати військкомат, документи можна відправити.

Додамо, право на відстрочку у березні можна отримати за станом здоров'я, через сімейні обставини, через професійну діяльність, через навчання та за наявності бронювання.