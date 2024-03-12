Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Нардеп відповів, чи введуть обмеження щодо банківських рахунків ухилянтів arrow

Нардеп відповів, чи введуть обмеження щодо банківських рахунків ухилянтів

12 березня 2024 13:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нардеп відповів, чи введуть обмеження щодо банківських рахунків ухилянтів
Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Ілюстративне фото: vinnitsa.info
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого обговорювалася можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів, однак її виключили на голосуванні.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Обмеження рахунків ухилянтів

"Тільки що на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства!", — написав він.

За словами Гончаренка, таким чином знімаються пропозиції стосовно замороження рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.

"Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Щось пішло не за планом. Продовження засідання завтра", — додав нардеп.

null
Скриншот допису Гончаренка

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних. 

Крім того, в матеріалі Новини.LIVE розповіли, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.

Також нардеп пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті.

Олексій Гончаренко
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
ухилянти
обмеження

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство