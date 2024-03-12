Нардеп відповів, чи введуть обмеження щодо банківських рахунків ухилянтів
В Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого обговорювалася можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів, однак її виключили на голосуванні.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 12 березня.
Обмеження рахунків ухилянтів
"Тільки що на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства!", — написав він.
За словами Гончаренка, таким чином знімаються пропозиції стосовно замороження рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.
"Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Щось пішло не за планом. Продовження засідання завтра", — додав нардеп.
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