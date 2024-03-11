Нардеп пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті

Верховна Рада України. Фото: rada.gov.ua

В Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед громадян панує обурення щодо того, чому до лав армії не мобілізовують народних депутатів.

Чому це не вплине на ситуацію на фронті, пояснив заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв'ю Telegraph.

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"Якщо взяти депутатів призовного віку, які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 людей. Це дві роти. На війну це взагалі не вплине, бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу — це 5000-6000 військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні", — сказав нардеп.

Він зауважив, що наразі в лавах захисників вже перебувають щонайменше п’ять-вісім депутатів.

Горбенко вважає, що було б і більше охочих, однак нардеп не має права підписати контракт не тільки з територіальною обороною, а взагалі ні з якою військовою частиною.

"А щоб цивільний перебував на лінії фронту, потрібне бойове розпорядження", — додав він.

Водночас у правках до законопроєкту про мобілізацію є пропозиція, аби депутати мали можливість проходити військову службу у військовій частині у вільний час від сесійних тижнів за своїм бажанням.

Народний обранець зазначив, що у разі ухвалення такого рішення після засідання парламенту на фронт поїдуть щонайменше 50-60 депутатів.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних.

Крім того, в матеріалі Новини.LIVE розповіли, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.