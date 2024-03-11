Уряд хоче прив'язати бронювання від мобілізації до зарплати — деталі
В Україні активно триває обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Так, Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram в понеділок, 11 березня.
Бронювання від мобілізації
Згідно з пропозицією уряду, забронюють:
- чиновників категорії А;
- робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ;
- робітників поліції;
- працівників паливно-енергетичного комплексу;
- операторів зв'язку;
Також бронювати пропонують тих осіб, які:
- отримують зарплату від 35 тис. гривень;
- сплачують ПДФО від 6,3 тис. гривень та ЄСВ від 7,7 тис. гривень;
- айтівців, а саме резидентів "Дія сіті" за умови сплати ПДФО від 6,3 тис. гривень.
Гончаренко зауважив, що схоже за змістом рішення вже виносилось на обговорення з Офісом президента місяць тому.
"Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 тис. гривень. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом", — написав він.
Раніше в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.
Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.
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