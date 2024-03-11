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Уряд хоче прив'язати бронювання від мобілізації до зарплати — деталі

11 березня 2024 14:23
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Любомир Кучер
Редактор
Уряд хоче прив'язати бронювання від мобілізації до зарплати — деталі
Працівники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні активно триває обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Так, Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram в понеділок, 11 березня.

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Згідно з пропозицією уряду, забронюють:

  • чиновників категорії А;
  • робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ; 
  • робітників поліції;
  • працівників паливно-енергетичного комплексу; 
  • операторів зв'язку;

Також бронювати пропонують тих осіб, які: 

  • отримують зарплату від 35 тис. гривень;
  • сплачують ПДФО від 6,3 тис. гривень та ЄСВ від 7,7 тис. гривень;
  • айтівців, а саме резидентів "Дія сіті" за умови сплати ПДФО від 6,3 тис. гривень.

Гончаренко зауважив, що схоже за змістом рішення вже виносилось на обговорення з Офісом президента місяць тому.

"Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 тис. гривень. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом", — написав він.

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Скриншот допису Гончаренка

Раніше в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації. 

    

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мобілізація
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бронювання
війна в Україні
військовозобов'язані

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