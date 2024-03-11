Уряд хоче прив'язати бронювання від мобілізації до зарплати — деталі

Працівники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні активно триває обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Так, Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram в понеділок, 11 березня.

Читайте також:

Бронювання від мобілізації

Згідно з пропозицією уряду, забронюють:

чиновників категорії А;

робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ;

робітників поліції;

працівників паливно-енергетичного комплексу;

операторів зв'язку;

Також бронювати пропонують тих осіб, які:

отримують зарплату від 35 тис. гривень;

сплачують ПДФО від 6,3 тис. гривень та ЄСВ від 7,7 тис. гривень;

айтівців, а саме резидентів "Дія сіті" за умови сплати ПДФО від 6,3 тис. гривень.

Гончаренко зауважив, що схоже за змістом рішення вже виносилось на обговорення з Офісом президента місяць тому.

"Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 тис. гривень. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом", — написав він.

Скриншот допису Гончаренка

Раніше в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.