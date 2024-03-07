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Хто не підлягає бронюванню від мобілізації в Україні 2024 року — дві категорії

7 березня 2024 06:58
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 року — хто з чоловіків не підлягає бронюванню
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають. До війська призивають чоловіків віком від 27 до 60 років, які не мають відстрочки та придатні до військової служби. Водночас частина підприємств, установ та організацій має право бронювати своїх працівників від мобілізації. Втім, це стосується не всіх військовозобов'язаних.

Які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Так, відповідно до рішення вищого військового керівництва, дві категорії працівників не отримають відстрочку, навіть якщо підприємство має право на бронювання:

  1. Військовозобов'язані, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності.
  2. Особи, які вже мають право або отримали відстрочку від мобілізації за  ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Щодо дефіцитних військових спеціальностей військовозобов'язаних чоловіків, то вони вказані у листі Міноборони № 220/1469 від 11 березня 2022 року. У даному документі зазначено, що рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ.

Таким чином заборонено бронювання тих чоловіків, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності зашифровані такими кодами:

  • спеціальності рядового та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.
  • спеціальності офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Про які саме спеціальності йдеться, детальніше можна переглянути за посиланням у наказі Міноборони.

Раніше ми писали, хто в Україні підлягає бронюванню від мобілізації та скільки діє відстрочка. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як українцям отримати бронь від мобілізації 2024 року.

Також ми інформували, що деяким підприємствам дозволили бронювати понад 50% чоловіків.

війна
Україна
мобілізація
бронювання
військовозобов'язані

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