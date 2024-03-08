Мобилизация осужденных — военные рассказали, кого не хотят видеть в ВСУ

Мобилизация в ряды ВСУ осужденных. Коллаж Новини.LIVE

Уже не первый месяц в Украине обсуждают вопросы мобилизации осужденных мужчин в ряды Вооруженных сил. От представителей власти, активистов, военных экспертов и военнослужащих поступало немало предложений и замечаний по этому поводу. Но даже если подобное решение и будет принято на законодательном уровне, то есть определенные категории заключенных, которых военные не желают видеть в своих рядах ни при каких обстоятельствах.

Об этом заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона, пишет ТСН.

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Глава Минюста Денис Малюська. Фото: google.com

По его словам, украинские военные категорически выступили против мобилизации лиц, совершавших военные преступления во время службы. Малюська заметил, что речь идет не о беглецах, дезертирах, а именно о тех, кто совершил преступления.

"То есть он уже наделал какой-то беды в армии. Второй раз его пускать им не очень хочется. Речь не идет о дезертирах, а именно тех, кто совершал преступления, находясь уже на военной службе. Соответственно, такая категория может быть, наверное, исключена", — сказал министр.

Ранее мы писали, что народный депутат Федор Вениславский рассказал, какие категории осужденных украинцев могут подлежать призыву на военную службу.

Напомним, мы сообщали, что в Минюсте предложили мобилизовать осужденных коррупционеров.

Также мы информировали, будут ли сокращать срок заключения осужденным, добровольно ушедшим на фронт.