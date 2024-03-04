Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Кого із засуджених мобілізуватимуть до лав ЗСУ — названо усі категорії arrow

Кого із засуджених мобілізуватимуть до лав ЗСУ — названо усі категорії

4 березня 2024 21:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Хто із засуджених підлягатиме мобілізації до лав ЗСУ — усі категорії
Засуджені в Україні чоловіки. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Робота над законопроєктом щодо вдосконалення процесу мобілізації в Україні все ще триває. Одна з найсуперечливіших норм, яку намагаються запровадити народні депутати, — призов до лав ЗСУ засуджених. Зокрема, йде обговорення щодо категорій ув'язнених, яких можна мобілізувати. 

Які саме категорії засуджених українців можуть підлягати призову на військову службу, розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна". 

Читайте також:

Так, за його словами, наразі влада розглядає можливість мобілізації засуджених, які не перебувають у місцях позбавлення волі. 

До Збройних сил України можуть долучити: 

  • засуджених з відстрочкою від відбування покарання;
  • засуджених, які отримали умовний термін. 

Крім цього, Веніславський підкреслив, що можливість захищати Україну на фронті отримають і ті засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі. Наразі ще обговорюється питання, хто з ув'язнених осіб матиме таку можливість. 

Проте, точно не отримають такого права ті засуджені, які:

  • здійснили злочини проти основ національної безпеки;
  • проти статевої свободи людини;
  • інші найбільш сенситивні злочини.

"Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), могли бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік", — розповів нардеп.

 

Раніше ми повідомляли, що у Мінюсті запропонували мобілізувати засуджених корупціонерів

Нагадаємо, ми писали, чи скорочуватимуть термін ув'язнення засудженим, які добровільно пішли на фронт. 

Також ми інформували, за якої умови в Україні призиватимуть ґвалтівників та вбивць. 

війна
ЗСУ
Україна
Федір Веніславський
ув'язнені
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року