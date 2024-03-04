Хто із засуджених підлягатиме мобілізації до лав ЗСУ — усі категорії

Засуджені в Україні чоловіки. Фото: УНІАН

Робота над законопроєктом щодо вдосконалення процесу мобілізації в Україні все ще триває. Одна з найсуперечливіших норм, яку намагаються запровадити народні депутати, — призов до лав ЗСУ засуджених. Зокрема, йде обговорення щодо категорій ув'язнених, яких можна мобілізувати.

Які саме категорії засуджених українців можуть підлягати призову на військову службу, розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Так, за його словами, наразі влада розглядає можливість мобілізації засуджених, які не перебувають у місцях позбавлення волі.

До Збройних сил України можуть долучити:

засуджених з відстрочкою від відбування покарання;

засуджених, які отримали умовний термін.

Крім цього, Веніславський підкреслив, що можливість захищати Україну на фронті отримають і ті засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі. Наразі ще обговорюється питання, хто з ув'язнених осіб матиме таку можливість.

Проте, точно не отримають такого права ті засуджені, які:

здійснили злочини проти основ національної безпеки;

проти статевої свободи людини;

інші найбільш сенситивні злочини.

"Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), могли бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік", — розповів нардеп.

Раніше ми повідомляли, що у Мінюсті запропонували мобілізувати засуджених корупціонерів.

Нагадаємо, ми писали, чи скорочуватимуть термін ув'язнення засудженим, які добровільно пішли на фронт.

Також ми інформували, за якої умови в Україні призиватимуть ґвалтівників та вбивць.