Мобілізація засуджених — військові розповіли, кого не хочуть бачити у ЗСУ

Мобілізація до лав ЗСУ засуджених. Колаж Новини.LIVE

Вже не перший місяць в Україні обговорюють питання мобілізації засуджених чоловіків до лав Збройних сил. Від представників влади, активістів, військових експертів та військовослужбовців надходило чимало пропозицій та зауважень щодо цього. Але, навіть якщо подібне рішення і буде ухвалено на законодавчому рівні, то є певні категорії ув'язнених, яких військові не бажають бачити у своїх рядах за жодних обставин.

Про це заявив Міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону, пише ТСН.

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Голова Мін’юсту Денис Малюська. Фото: google.com

За його словами, українські військові категорично виступили проти мобілізації осіб, які вчиняли воєнні злочини під час служби. Малюська зауважив, що мова йде не про втікачів, дезертирів, а саме тих, хто вчинив злочини.

"Тобто він вже наробив якоїсь біди в армії. Другий раз його пускати їм не дуже хочеться. Мова не йде про дезертирів, а саме тих, хто вчиняв злочини, перебуваючи вже на військовій службі. Відповідно, така категорія може бути, напевно, виключена", — сказав міністр.

Раніше ми писали, що народний депутат Федір Веніславський розповів, які саме категорії засуджених українців можуть підлягати призову на військову службу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Мін'юсті запропонували мобілізувати засуджених корупціонерів.

Також ми інформували, чи скорочуватимуть термін ув'язнення засудженим, які добровільно пішли на фронт.