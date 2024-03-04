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У Мінюсті запропонували мобілізувати засуджених корупціонерів

4 березня 2024 15:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Мінюсті запропонували мобілізувати засуджених корупціонерів
Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: РБК-Україна
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні останнім часом ширяться чутки про мобілізацію ув'язнених чоловіків. Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що категорію засуджених корупціонерів цілком спокійно можна відправити на фронт. 

Про це міністр сказав в інтерв'ю РБК-Україна

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Малюська заявив, що засуджених чоловіків за корупцію можна спокійно відправляти на фронт. За його словами, якщо попався на корупції, не завжди ця людина не патріот держави. 

"Я б не сказав, що вони зовсім не патріоти. Часто вони патріоти, просто патріотизм своєрідний і вони жадібні. Ну не тільки жадібні, але давайте відверто. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію. Хтось більшим ступенем, хтось меншим ступенем, але це було поширеним і залишається поширеним явищем. Тому говорити "вау, він корупціонер"…" — пояснив він.

Міністр також нагадав, що відомство проводило опитування, де більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, освітянам чи патрульним. Тобто це явище було мегапоширене.

"Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", — підкреслив він. 

Нагадаємо, член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Юрій Здебський заявив, що наразі депутати розглядають можливість мобілізації частини ув'язнених і людей із судимістю.

Водночас член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що піти на фронт отримають можливість засуджені українці, які не перебувають у місцях позбавлення волі. 

Крім того, заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька заявила, що мобілізувати можуть і засуджених чоловіків за зґвалтування й убивство. Це можливо, якщо військові командири погодяться взяти їх у свої підрозділи.

корупція
Мін'юст
ув'язнені
мобілізація
війна в Україні
засуджені

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