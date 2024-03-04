Скорочення терміну мобілізованим в'язням після служби — що кажуть у Мін'юсті

В'язниця в Україні. Фото: qalampir.uz

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, якщо ув'язненні хочу піти на війну, то гарне виконання обов'язків та певні досягнення на фронті мають бути фактором для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання. До прикладу, скільки часу відслужили, на стільки і скорочується термін.

Про це Малюська розповів у коментарі РБК-Україна.

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Малюська розповів, що гарне виконання своїх обов'язків як військового та певні досягнення на фронті — цілком нормальний фактор для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання ув'язнених, навіть якщо строки ще не вичерпались.

Міністр вважає, що оптимальним варіантом було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання.

Він наголосив, що це можливий шанс ув'язненим показати, що вони ресоціалізувались, та є безпечними, перебуваючи на одній стороні зі своїми співгромадянами.

Водночас Малюська звернув увагу на те, що йдеться не про всі категорії ув'язнених. За його словами, потрібен спеціальний відбір, щоб уникнути ситуацій, коли з в'язниці пішов "топкорупціонер, якого впіймали на мільйонних хабарях, а потім він десь засів у "закарпатському котлі".

Мобілізація ув'язнених — що відомо



Нагадаємо, член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Юрій Здебський заявив, що наразі депутати розглядають можливість мобілізації частини ув'язнених і людей із судимістю.

Водночас член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що піти на фронт отримають можливість засуджені українці, які не перебувають у місцях позбавлення волі.

Крім того, заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька заявила, що мобілізувати можуть і засуджених чоловіків за зґвалтування й убивство. Це можливо, якщо військові командири погодяться взяти їх у свої підрозділи.