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У Мін'юсті назвали умову мобілізації ґвалтівників та вбивць

2 березня 2024 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Мін'юсті назвали умову мобілізації ґвалтівників та вбивць
Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Фото: minjust.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька заявила, що засуджених чоловіків за зґвалтування й убивство можуть мобілізувати, якщо військові командири погодяться взяти їх у свої підрозділи.

Про це повідомляє LIGA.net у п'ятницю, 1 березня.

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Чи є небезпека мобілізації ув'язнених

На запитання, як бути з призовом ґвалтівників та вбивць та чи вони не становитимуть загрози для військових, чиновниця відповіла, що на цей крок можуть піти через малу кількість людей для ротації.

"До нас надходять різні позиції від військових. Хтось абсолютно засуджує цю ідею. Ми говоримо про те, що нам потрібна допомога й у нас в країні не вистачає людей, які могли б забезпечити військо достатньо, щоб були ротації та відпочинок. Ми дізнаємося про те, наскільки корисний цей крок, скільки людей зможемо мобілізувати, коли цей процес розпочнеться", — пояснила Висоцька.

За якої умови призиватимуть ґвалтівників та вбивць

За словами чиновниці, деякі командири стверджують, що "брали б сотнями ув'язнених і засуджених", однак вирішальною повинна бути думка військових.

"Якщо вони не хочуть мати таку людину в підрозділі, бояться її або не хочуть окремо з нею займатися, ми просто не прийматимемо перше рішення і не подаватимемо на розгляд суду", — зазначила посадовиця.

Висоцька зауважила, що наразі в Україні відсутній механізм ухвалення рішень про мобілізацію засуджених через суд, і це планують врегулювати законом. Вона додала, що в країні є 26 тис. ув'язнених, і деякі висловили бажання змінити тюрму на окопи.

Що відомо про мобілізацію в'язнів

Нагадаємо, що член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Юрій Здебський заявив, що наразі депутати розглядають можливість мобілізації частини ув'язнених і людей із судимістю.

Також ми писали, що адвокат Ростислав Кравець вважає ініціативу про мобілізацію ув'язнених невдалою. За його словами, таких людей слід брати під відповідальність і призивати за згодою, а не прирівнювати службу в армії до відбування покарання. 

Додамо, що міністр юстиції Денис Малюська висловився на тему мобілізації небезпечних ув'язнених. За його словами, захищати країну не обов'язково зі зброєю в руках, адже сюди входить і будівництво оборонних споруд, тож якщо ув'язненим ризиковано давати автомат, можна дати лопату.

закон
Мін'юст
Україна
ув'язнені
мобілізація
війна в Україні
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