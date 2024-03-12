Юрист рассказала, какие существуют виды повесток в Украине
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во время нее военнообязанным вручают повестки работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Какие виды повесток существуют, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.
Какие бывают повестки
По словам юриста, в Украине существует четыре вида повесток:
- для уточнения данных;
- на медицинскую комиссию;
- мобилизационное распоряжение;
- для призыва на срочную службу.
В то же время во время действия военного положения работники ТЦК и СП могут вручать военнообязанным только первые три вида.
Бекало отметила, что, согласно постановлению Кабмина, повестка имеет утвержденную форму — бланк предусматривает расписку с личной подписью призывника. Он является документом, который обязывает мужчину явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения ВВК.
Она подчеркнула, что действующее законодательство не дает права представителям ТЦК принудительно доставлять граждан в военкомат — они могут исключительно вручать повестки или мобилизационные распоряжения.
Кроме того, уведомление может быть реализовано через работодателя — он обязуется известить работника путем вынесения соответствующего приказа и обеспечить его явку в ТЦК.
Напомним, Кабмин планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.
Такое решение прокомментировал экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин. По его мнению, это несправедливо по отношению к мало зарабатывающим гражданам.
Также мы писали, что, по словам Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, на этой неделе в Верховную Раду могут внести законопроект о вероятной мобилизации осужденных и заключенных.
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