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Юристка розповіла, які існують види повісток в Україні

12 березня 2024 15:15
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Юристка розповіла, які існують види повісток в Україні
Військком перевіряє документи водія. Ілюстративне фото: Армія Inforn
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Під час неї військовозобов'язаним вручають повістки працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Які види повісток існують, розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.

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Які бувають повістки

За словами юристки, в Україні існує чотири види повісток:

  • для уточнення даних;
  • на медичну комісію;
  • мобілізаційне розпорядження;
  • для призову на строкову службу. 

Водночас під час дії воєнного стану працівники ТЦК та СП можуть вручати військовозобов'язаним лише перші три види.

Бекало зазначила, що, згідно з постановою Кабміну, повістка має затверджену форму — бланк передбачає розписку з особистим підписом призовника. Він є документом, який зобов'язує чоловіка з'явитися до військкомату для уточнення даних й проходження ВЛК.

Вона наголосила, що чинне законодавство не дає права представникам ТЦК примусово доставляти громадян до військкомату — вони можуть виключно вручати повістки чи мобілізаційні розпорядження. 

Крім того, оповіщення може бути реалізоване через роботодавця — він бере на себе обов’язок сповістити працівника шляхом винесення відповідного наказу та забезпечити його явку до ТЦК.

Нагадаємо, Кабмін планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних. 

Таке рішення прокоментував екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін. На його думку, це несправедливо стосовно громадян, які мало заробляють. 

Також ми писали, що, за словами Міністра юстиції України Дениса Малюськи, цього тижня до Верховної Ради можуть внести законопроєкт про ймовірну мобілізацію засуджених та ув'язнених.

мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП

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