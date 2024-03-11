Бронювання за рівнем зарплати — Жорін прокоментував плани Уряду

Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних. Таким чином в Україні відправляти на війну будуть лише бідних.

Таке рішення прокоментував екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram в понеділок, 11 березня.

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Бронювання від мобілізації

"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроєкт таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тис. гривень", — написав він.

Жорін обурився, що замість того, аби змінити підхід до рекрутингу та підготовки — урядовці вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних".

Він наголосив, що зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті.

"Через різні й***нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", — додав військовий.

Скриншот допису Жоріна

Раніше нардеп пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті.

Крім того, за словами Міністра юстиції України Дениса Малюськи, цього тижня до Верховної Ради можуть внести законопроєкт про ймовірну мобілізацію засуджених та ув'язнених.