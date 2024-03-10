Малюська відповів, коли до Ради внесуть законопроєкт про мобілізацію в'язнів

Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: пресслужба Мін'юста

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що законопроєкт про ймовірну мобілізацію засуджених та ув'язнених вже наступного тижня можуть внести до Верховної Ради. Він розповів, яких засуджених точно не призиватимуть обороняти країну.

Про це Денис Малюська розповів в ефірі телемарафону у суботу, 9 березня.

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Яких засуджених точно не мобілізують

"Я думаю, що на наступному тижні він (законопроєкт. — Ред.) буде зареєстрований. На найближчих сесійних засіданнях Ради він буде голосуватися в першому читанні і в другому так само. Я очікую, що це весна, не пізніше, і думаю, що навіть не кінець весни", — зазначив міністр.

За його словами, є багато в'язнів і засуджених, які хочуть стати на захист країни. Однак на прохання військових в документі не вказуватимуть про мобілізацію засуджених, які порушували військову дисципліну, вдавалися до злочинів, пов'язаних із виконанням військового обов’язку та злочинів проти державності.

"Такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять. Але остання крапка буде поставлена парламентом. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності… Я не очікую затягування розгляду в парламенті, тому що поки що я не зустрічав жодного політика, депутата чи керівника Збройних сил, який був би активно проти", — заявив Малюська.

Хто з ув'язнених зможе брати участь у захисті країни

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в коментарі ТСН.ua розповів, що новий законопроєкт передбачає мобілізацію осіб, які мають судимість за вчинення злочину і покарання, що не пов’язане з ув'язненням.

"Попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширені загальні правила військового обліку — тобто вони зможуть бути мобілізованими", — пояснив Веніславський.

Що про мобілізацію засуджених думають військові командири

Малюська уточнив, що не всі командири хочуть брати засуджених у свої підрозділи.

"Ми не будемо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Скоріш за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому разі лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати Батьківщину", — наголосив міністр.

Нагадаємо, що Малюська відповів, чому мобілізація засуджених на війну проти Росії важлива та які категорії засуджених пропонують забирати до ЗСУ.

Також ми писали, що Малюська назвав офіційну цифру чоловіків, які не перебувають на військовому обліку через непогашену судимість.