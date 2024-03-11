Мобилизация осужденных в Украине — как будет проходить и куда будут направлять

Как будут мобилизовать заключенных в Украине — появились первые подробности
Осужденных граждан Украины планируют мобилизовать в ряды ВСУ. Сейчас Кабинет министров активно работает над законопроектом о призыве заключенных, который учитывал бы все нюансы и удовлетворял бы чиновников, народных депутатов и, конечно же, командиров Вооруженных сил.
Соответствующую информацию озвучил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Ми — Україна". Он рассказал, как может проходить мобилизация осужденных и куда они будут направляться.
Так, первое, что подчеркнул глава ведомства, стать на защиту Родины готовы тысячи граждан, отбывающих наказание за уголовные преступления. При этом они выражают желание стать полноправными бойцами, освобождающими территории от оккупантов наравне с другими военнослужащими.
Одна из причин, почему законопроект до сих пор находится в стадии разработки — между полевыми командирами и ветвями власти идут споры по процессу мобилизации осужденных. В частности, кто из них будет подлежать призыву и на каких условиях будут служить такие лица.
Кроме того, военные требуют ограничить некоторых осужденных в возможности мобилизации. В частности, речь идет о таких категориях уголовников:
- нарушителей военной дисциплины;
- граждан, совершивших преступления против государственности.
Еще один важный момент — не все командиры хотят принимать в свои ряды осужденных. Кое-кто выступает категорически. В то же время есть и те, кто, наоборот, готовы взять такой контингент.
Поэтому, как заметил Малюська, очевидно, из заключенных будут сформированы отдельные военные отряды.
"Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения", — уточнил министр.
Это пока все подробности, но Минюст надеется уже в ближайшее время согласовать все вопросы и зарегистрировать законопроект.
Ранее мы сообщали, что Денис Малюська ответил, когда внесут законопроект в ВРУ о мобилизации заключенных.
Напомним, мы писали, кого из осужденных планируют мобилизовать в ряды ВСУ.
Также мы информировали, будут ли сокращать срок заключения осужденным, добровольно ушедшим на фронт.
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