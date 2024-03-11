Мобилизация осужденных в Украине — как будет проходить и куда будут направлять

Мобилизация осужденных в Украине. Коллаж Новини.LIVE

Осужденных граждан Украины планируют мобилизовать в ряды ВСУ. Сейчас Кабинет министров активно работает над законопроектом о призыве заключенных, который учитывал бы все нюансы и удовлетворял бы чиновников, народных депутатов и, конечно же, командиров Вооруженных сил.

Соответствующую информацию озвучил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Ми — Україна". Он рассказал, как может проходить мобилизация осужденных и куда они будут направляться.

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Так, первое, что подчеркнул глава ведомства, стать на защиту Родины готовы тысячи граждан, отбывающих наказание за уголовные преступления. При этом они выражают желание стать полноправными бойцами, освобождающими территории от оккупантов наравне с другими военнослужащими.

Одна из причин, почему законопроект до сих пор находится в стадии разработки — между полевыми командирами и ветвями власти идут споры по процессу мобилизации осужденных. В частности, кто из них будет подлежать призыву и на каких условиях будут служить такие лица.

Кроме того, военные требуют ограничить некоторых осужденных в возможности мобилизации. В частности, речь идет о таких категориях уголовников:

нарушителей военной дисциплины;

граждан, совершивших преступления против государственности.

Еще один важный момент — не все командиры хотят принимать в свои ряды осужденных. Кое-кто выступает категорически. В то же время есть и те, кто, наоборот, готовы взять такой контингент.

Поэтому, как заметил Малюська, очевидно, из заключенных будут сформированы отдельные военные отряды.

"Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения", — уточнил министр.

Это пока все подробности, но Минюст надеется уже в ближайшее время согласовать все вопросы и зарегистрировать законопроект.

Ранее мы сообщали, что Денис Малюська ответил, когда внесут законопроект в ВРУ о мобилизации заключенных.

Напомним, мы писали, кого из осужденных планируют мобилизовать в ряды ВСУ.

Также мы информировали, будут ли сокращать срок заключения осужденным, добровольно ушедшим на фронт.