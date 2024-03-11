Мобілізація засуджених в Україні — як проходитиме і куди направлятимуть в'язнів

Мобілізація засуджених в Україні. Колаж Новини.LIVE

Засуджених громадян України планують мобілізувати до лав ЗСУ. Наразі Кабінет міністрів активно працює над законопроєктом щодо призову ув'язнених, який би враховував усі нюанси та задовольняв би урядовців, народних депутатів і, звичайно ж, командирів Збройних сил.

Відповідну інформацію озвучив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Ми — Україна". Він розповів, як може проходити мобілізація засуджених та куди їх направлятимуть.

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Так, перше, що підкреслив глава відомства, стати на захист Батьківщини готові тисячі громадян, які відбувають покарання за кримінальні злочини. При цьому вони висловлюють бажання стати повноправними бійцями, які б звільняли території від окупантів на рівні з іншими військовослужбовцями.

Одна з причин, чому законопроєкт досі перебуває у стадії розробки, — між польовими командирами та гілками влади точаться суперечки щодо процесу мобілізації засуджених. Зокрема, хто з них підлягатиме призову, та на яких умовах служитимуть такі особи.

Крім цього, військові вимагають обмежити деяких засуджених у можливості мобілізації. Зокрема, йдеться про такі категорії кримінальних злочинців:

порушників військової дисципліни;

громадян, які вчинили злочини проти державності.

Ще один важливий момент — не всі командири хочуть приймати у свої ряди засуджених. Дехто виступає категорично. Водночас є й ті, хто, навпаки, готові взяти такий контингент.

Тому, як зауважив Малюська, очевидно з ув'язнених буде сформовано окремі військові загони.

"Скоріш за все це будуть окремі загони. Але в будь-якому випадку лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як із цим працювати, отримають відповідні підрозділи", — уточнив міністр.

Це поки що всі подробиці, та Мін'юст сподівається вже найближчим часом узгодити усі питання й зареєструвати законопроєкт.

Раніше ми повідомляли, що Денис Малюська відповів, коли внесуть законопроєкт до ВРУ про мобілізацію в'язнів.

Нагадаємо, ми писали, кого із засуджених планують мобілізувати до лав ЗСУ.

Також ми інформували, чи скорочуватимуть термін ув'язнення засудженим, які добровільно пішли на фронт.