Мобилизация в Украине — как мужчинам выехать за границу в командировку

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период выезд из страны для мужчин существенно ограничен. Право имеют лишь некоторые категории, в частности, те, кто был забронирован предприятиями и должен выехать за границу в командировку. Однако даже в таком случае важно иметь с собой определенные документы и знать важные нюансы.

Как забронированным работникам выехать из Украины в командировку и что нужно учитывать, рассказала адвокат Алла Цимановская для NV.

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Так, по словам правозащитницы, украинский бизнес продолжает работать и платить налоги. Но, несмотря на то, что пошел уже третий год войны, вопрос о бизнес-командировках за границу для мужчин все еще не урегулирован.

Она отметила, что на практике возникает множество проблем со стороны работников пропускных пунктов. Некоторые мужчины, как рассказала юрист, зная о непрозрачной системе и получив запрет в пересечении границы на одном пункте пропуска, едут в другой, пытаясь выехать из страны с тем пакетом документов, который есть на руках.

Адвокат объяснила, как все же можно выехать за границу в бизнес-командировку во время военного положения.

Она отметила, что Постановление Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года "Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения" определяет механизм бронирования работающих военнообязанных:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления (в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации сроком не более шести месяцев.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Согласно разъяснениям ГПСУ, которые они предоставили Федерации работодателей Украины, командировка через государственную границу граждан Украины в условиях действия военного положения возможна только для тех мужчин, которые должным образом забронированы.

Такие работники имеют право на выезд из Украины при наличии следующих документов:

действующего загранпаспорта;

документов, подтверждающих служебную командировку;

выписки из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного.

Офицер проверяет документы, предоставляемые мужчиной, и выясняет, есть ли основание для пересечения границы.

При этом, если мужчина исключен из военного учета, ему не нужно специально оформлять ни командировочные приказы, ни получать выписки из Минэкономики о бронировании.

Алла Цимановская подчеркнула, что мужчинам следует обязательно учесть следующее — в любом случае решение о предоставлении разрешения или запрете выезда за границу будет приниматься непосредственно в пункте пропуска с учетом требований ЗУ:

Раньше мы писали, можно ли уехать за границу без военного билета.

Напомним, мы информировали, как пограничники обнаруживают уклонистов с помощью реестра "Оберіг".

Также мы сообщали, может ли выехать за границу мужчина, у которого есть жена с инвалидностью.