Мобилизация в Украине — как мужчинам выехать за границу в командировку

Как мужчинам выехать за границу в командировку — адвокатка рассказала о нюансах
В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период выезд из страны для мужчин существенно ограничен. Право имеют лишь некоторые категории, в частности, те, кто был забронирован предприятиями и должен выехать за границу в командировку. Однако даже в таком случае важно иметь с собой определенные документы и знать важные нюансы.
Как забронированным работникам выехать из Украины в командировку и что нужно учитывать, рассказала адвокат Алла Цимановская для NV.
Так, по словам правозащитницы, украинский бизнес продолжает работать и платить налоги. Но, несмотря на то, что пошел уже третий год войны, вопрос о бизнес-командировках за границу для мужчин все еще не урегулирован.
Она отметила, что на практике возникает множество проблем со стороны работников пропускных пунктов. Некоторые мужчины, как рассказала юрист, зная о непрозрачной системе и получив запрет в пересечении границы на одном пункте пропуска, едут в другой, пытаясь выехать из страны с тем пакетом документов, который есть на руках.
Адвокат объяснила, как все же можно выехать за границу в бизнес-командировку во время военного положения.
Она отметила, что Постановление Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года "Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения" определяет механизм бронирования работающих военнообязанных:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления (в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации сроком не более шести месяцев.
Согласно разъяснениям ГПСУ, которые они предоставили Федерации работодателей Украины, командировка через государственную границу граждан Украины в условиях действия военного положения возможна только для тех мужчин, которые должным образом забронированы.
Такие работники имеют право на выезд из Украины при наличии следующих документов:
- действующего загранпаспорта;
- документов, подтверждающих служебную командировку;
- выписки из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного.
Офицер проверяет документы, предоставляемые мужчиной, и выясняет, есть ли основание для пересечения границы.
При этом, если мужчина исключен из военного учета, ему не нужно специально оформлять ни командировочные приказы, ни получать выписки из Минэкономики о бронировании.
Алла Цимановская подчеркнула, что мужчинам следует обязательно учесть следующее — в любом случае решение о предоставлении разрешения или запрете выезда за границу будет приниматься непосредственно в пункте пропуска с учетом требований ЗУ:
- "О пограничном контроле";
- "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины";
- "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", а также других нормативно-правовых актов, регулирующих каждый частный случай.
Раньше мы писали, можно ли уехать за границу без военного билета.
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