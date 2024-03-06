Мобілізація в Україні — як реєстр Оберіг допомагає виявляти ухилянтів

Прикордонниця на пункті пропуску. Фото: ДПСУ

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через війну, яку розпочала Росія. У цей особливий період діє обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних осіб. Чоловіки мають право виїхати за межі країни лише за певних поважних підстав, доведених документально. Проте, не рідко трапляються випадки, коли перетнути кордон намагаються за підробленими документами.

Наразі Державна прикордонна служба України виявляє таких ухилянтів за допомогою реєстру "Оберіг". Докладніше про роботу реєстру та ДПСУ розповіла пресслужба Міноборони на офіційному порталі.

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Так, зазначається, що з середини лютого поточного року завдяки реєстру "Оберіг" прикордонники "зловили" 230 порушників, що намагалися незаконно перетнути кордон, використовуючи підробні документи.

Як розповів помічник голови ДПСУ, прессекретар Андрій Демченко, частина підробних паперів — це саме військово-облікові документи, начебто, видані в ТЦК та СП.

Тож, можливість обміну інформацією між базою даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів стала справді ефективним засобом виявлення порушників.

Як пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко, ті процеси, які раніше залежали виключно від людей, тепер автоматизовані за допомогою реєстру "Оберіг".

Так, якщо раніше прикордонники мали контактувати безпосередньо з представниками ТЦК, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, то тепер цю інформацію можна швидко перевірити онлайн через реєстр.

Раніше ми писали, що у Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаних.

Нагадаємо, також ми повідомляли, чи чекають на ухилянтів "космічні" штрафи у розмірі 50 тисяч грн та за що планують карати.