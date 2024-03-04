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Виїзд за кордон без військового квитка — адвокат розповів, наскільки це реально

4 березня 2024 10:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон без військового квитка — адвокат розповів, наскільки це реально
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Під час воєнного стану в Україні все ж є певна категорія чоловіків, які можуть виїхати за кордон. Однак для цього їм потрібно відповідні документи залежно від ситуації, військовий квиток для цього не завжди потрібен.

Про це розповів адвокат Роман Сацик в коментарі Фактам ICTV

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Чи можна виїхати за кордон без військового квитка

"Згідно із законодавством, існує перелік необхідних документів під час перетину кордону, але окрім визначеного пакета документів для кожної категорії осіб, під час виїзду з України потрібно мати довідки з ТЦК (це може бути витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки) та військово-облікові документи із записом про відстрочку", — розповів Сацик.  

Він додав, що для цього потрібен військовий квиток, проте якщо в людини його все-таки  немає, але є підстави для виїзду за кордон, то вона може виїхати.

Яка категорія чоловіків може виїхати за кордон

Серед тих, хто може виїхати за кордон, адвокат виокремив декілька категорій чоловіків призивного віку:

  • чоловіки, які самостійно виховують дітей,
  • чоловіки, яких зняли з обліку за станом здоров’я,
  • чоловіки з інвалідністю – I, II, III групи,
  • чоловіки, які мають примітку "тимчасово непридатний",
  • військові, які вирушають на лікування, реабілітацію чи навчання за кордоном,
  • чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю I або II групи чи хворого родича, 
  • виїзд на постійне місце проживання,
  • чоловіки, які мають трьох або більше дітей до 18 років,
  • волонтери,
  • водії,
  • спортсмени та тренери,
  • працівники культури,
  • моряки та працівники залізниці.

Нагадаємо, нещодавно заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін наголосив, що наразі Україні потрібна загальна мобілізація всіх ресурсів. За його словами, західні партнери можуть зупинити постачання допомоги і в результаті держава зможе розраховувати лише на себе.

Також очільника Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що Україні потрібна справедлива мобілізація. Він наголосив, що питання військового призову насамперед стосується ротації захисників.

кордон
мобілізація
документи
війна в Україні
військовий квиток
військовозобов'язані

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