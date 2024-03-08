Мобілізація в Україні — як чоловікам виїхати за кордон у відрядження

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період виїзд з країни для чоловіків суттєво обмежений. Право мають лише деякі категорії, зокрема ті, хто був заброньований підприємствами та має виїхати за кордон у відрядження. Проте, навіть у такому випадку важливо мати з собою певні документи та знати важливі нюанси.

Як заброньованим працівникам виїхати з України у відрядження і що саме потрібно враховувати, розповіла адвокатка Алла Цимановська для NV.

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Так, за словами правозахисниці, український бізнес продовжує працювати та сплачувати податки. Та попри те, що пішов вже третій рік війни, питання щодо бізнес-відряджень за кордон для чоловіків все ще не врегульоване.

Вона зауважила, що на практиці виникає багато проблем з боку працівників пропускних пунктів. Деякі чоловіки, як розповіла юрист, знаючи про непрозору систему та отримавши заборону в перетині кордону на одному пункті пропуску, їдуть до іншого, намагаючись виїхати з країни з тим пакетом документів, який є на руках.

Адвокатка пояснила, як все ж можна виїхати за кордон у бізнес-відрядження під час воєнного стану.

Вона наголосила, що Постанова Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року "Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану" визначає механізм бронювання військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування (у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів);

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації строком не більше шести місяців.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Відповідно до роз'яснень ДПСУ, які вони надали Федерації роботодавців України, відрядження через державний кордон громадян України в умовах дії воєнного стану можливе лише для тих чоловіків, що належним чином заброньовані.

Такі працівники мають право на виїзд з України за наявності таких документів:

чинного закордонного паспорта;

документів, що підтверджують службове відрядження;

витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного.

Офіцер перевіряє документи, які надаються чоловіком, і з'ясовує, чи є підстава для перетину кордону.

При цьому, якщо чоловік виключений з військового обліку, йому не потрібно спеціально оформлювати ані накази про відрядження, ані отримувати витяги з Мінекономіки про бронювання.

Алла Цимановська підкреслила, чоловікам слід обов'язково врахувати наступне — у будь-якому випадку рішення про надання дозволу чи заборону виїзду за кордон буде прийматися безпосередньо в пункті пропуску з урахуванням вимог ЗУ:

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