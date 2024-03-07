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Скількох чоловіків можливо мобілізувати в Україні та скільком вдалося втекти — дослідження

7 березня 2024 04:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Скількох чоловіків можливо мобілізувати в Україні та скільком вдалося втекти — дослідження
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

За час повномасштабної війни за кордон виїхали близько 659 тисяч чоловіків призивного віку. Однак в країні залишилось ще майже п'ять мільйонів військовозобов'язаних, яких можна забрати до війська.

Про це свідчать дані дослідження Texty.org.ua

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Скільки чоловіків виїхали за кордон під час війни 

Дослідники розповіли, що після 24 лютого 2022 року близько 812 тис. чоловіків віком від 18 до 64 років виїхали лише до країн ЄС. Вони припустили, що серед них більше чоловіків віком 60–64 років та тих, хто на початок війни ще не досяг 18-ліття. Також серед них є звільненні від  мобілізації. Певна частина з цих мігрантів виїхала з окупації через Росію. 

Також за підрахунками, 18 тисяч чоловіків призовного віку виїхали в Молдову, а 24 тисячі в США. Ще 28 тисяч перебувають в російській окупації.

Опираючись на усі ці дані та аналіз, фахівці вирахували, що за кордон під час війни виїхали 659 тисяч чоловіків призивного віку, яких би могли мобілізувати. 

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Оцінка чисельності чоловіків за кордоном. Інфографіка: Texty.org.ua. 

Скількох чоловіків можливо мобілізувати в Україні

Згідно з дослідженнями, в мобілізаційному резерві України є близько 5 млн чоловіків, яких можна призвати. Цього року, за словами попереднього головнокомандувача Валерія Залужного, планували мобілізувати 500 тис.

Однак, якщо відняти тих, хто втік за кордон, студентів, науковців, ув'язнених, доглядальників, студентів та багато інших категорій, то насправді число добряче зменшиться.

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Скільки чоловіків можна ще призвати. Інфографіка: Texty.org.ua.  

Нагадаємо, нещодавно у Мінюсті запропонували мобілізувати засуджених корупціонерів. Однак майор Нацгвардії Петро Кузик заявив, що це погана ідея, адже людину, яка обкрадала армію, на фронті просто застрелять. 

Також ми інформували, за якої умови в Україні призиватимуть ґвалтівників та вбивць.
 

кордон
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти

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