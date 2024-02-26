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Чи може виїхати за кордон чоловік, який має дружину з інвалідністю — розʼяснення адвоката

26 лютого 2024 10:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи може виїхати за кордон чоловік, який має дружину з інвалідністю — розʼяснення адвоката
Прикордонник перевіряє документи водія. Ілюстративне фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Як відомо, чоловікам призовного віку та військовим, які не мають законної поважної причини, заборонено виїжджати з України під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про продовження в Україні мобілізації, яка триватиме до середини травня. Попри обмеження щодо виїзду за кордон, для певних категорій чоловіків існують виключення.

Адвокат Андрій Межирицький пояснив, чи може виїхати за кордон чоловік, який має дружину з інвалідністю II групи, та що для цього потрібно.

Правила виїзду за кордон чоловіків, які мають дружину з інвалідністю

Адвокат зауважив, що інвалідність у дружини є підставою для отримання відстрочки від мобілізації та виїзду чоловіка з України.

Документи, які потрібні, щоб перетнути кордон з такими умовами:

  • паспорти для виїзду за кордон (чоловіка та дружини);
  • оригінал свідоцтва про шлюб;
  • пенсійне посвідчення дружини, в якому зазначено групу та причину інвалідності.

"Місце реєстрації (спільне чи роздільне) не має значення. А от із документами з ТЦК на сьогодні склалася така ситуація, що прикордонники вимагають їх, попри те, що це не передбачено Правилами перетину кордону, та судова практика, на жаль, їх у цьому підтримує", — вказав Межирицький.

Відповідно, для перетину кордону чоловік призовного віку повинен мати із собою військово-обліковий документ (приписне, військовий білет, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), в якому є штамп про перебування на обліку та наявність відстрочки.

Нагадаємо, новим законопроєктом про посилення мобілізації передбачено військовий призов багатодітних чоловіків. Йдеться про тих осіб, які розлучені з дружиною та не виплачують аліменти дітям.

Також ми писали про те, що є низка обставин, згідно з якими чоловіків звільняють від мобілізації, зокрема через хвороби нервової системи. Новини.LIVE зібрали список захворювань, з якими військовозобов'язаний може бути звільнений від мобілізації.

війна
кордон
Україна
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП
адвокат

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