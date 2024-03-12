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Гончаренко рассказал, когда начнется рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации

12 марта 2024 10:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гончаренко рассказал, когда начнется рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, когда комитет Верховной Рады по нацбезопасности приступит к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации. По его словам, это произойдет сегодня, 12 марта.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

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"Сегодня комитет по нацбезопасности начинает рассмотрение поправок к мобилизационному/демобилизационному законопроекту", — рассказал Гончаренко.

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Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что в Украине могут измениться условия мобилизации. По его словам, 45% всех правок было принято либо полностью, либо частично.

Также в законопроекте о мобилизации хотят принять норму, согласно которой у военнообязанных будет 60 дней для самостоятельного обновления учетных данных. По всей вероятности, им нужно будет лично прийти в ТЦК и обновить данные, сделать это в ЦНАП или зарегистрировать электронный кабинет и обновиться онлайн, не посещая ТЦК.

Добавим, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроекте о мобилизации планируют расширить категорию работников, подпадающих под бронь.

Алексей Гончаренко
украинцы
Украина
нардепы
мобилизация
законопроект

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