Категорію розширять — Веніславський розповів, хто підпадає під бронь від мобілізації першочергово
Народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що в законопроєкті про мобілізацію планують розширити категорію працівників, що підпадають під бронь.
Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, яке вийшло на YuoTube у суботу, 9 березня.
Законопроєкт про мобілізацію
Нардеп зазначив, що вже вдалося розглянути 16 блоків правок до законопроєкту про мобілізацію, інші — будуть опрацьовувати з понеділка, 11 березня. Також упродовж одного-двох тижнів Верховна Рада отримає порівняльну таблицю, таким чином документ має потрапити в Раду до кінця березня.
"Якщо буде бажання народних депутатів затягнути цей процес, то він може бути затягнутий", — наголосив Веніславський.
Бронь співробітників компаній та організацій
Чиновник розповів, що хочуть ще раз розглянути низку компаній та організацій, які можуть бронювати своїх працівників. Посадовець зауважив, що після ухвалення законопроєкту українці з правом на відстрочку отримають статус заброньованого. Відповідні критерії будуть визначені у документі.
"Тобто які саме підприємства, організації, які критично важливі для функціонування держави і життя населення. Вони мають отримати право на бронювання", — пояснив нардеп.
Бронювання правоохоронців та держпрацівників
Веніславський також уточнив, що згідно з новим законом, мають право на бронь всі поліцейські та держслужбовці.
"Ми домовилися, що всі поліцейські стають заброньованими, а не отримують право на відстрочку... Так само в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, бронюється відповідно або 100 (якщо це керівники центральних органів влади, категорія А), або 50% (категорії Б і В держслужбовців) військовозобов'язаних", — додав чиновник.
Нагадаємо, що Веніславський розповів, як у законопроєкті про мобілізацію вирішується питання піклувальників осіб з інвалідністю.
Також ми писали, що Веніславський назвав спосіб, який українці найчастіше використовують для ухилення від мобілізації.
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