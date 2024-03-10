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Категорію розширять — Веніславський розповів, хто підпадає під бронь від мобілізації першочергово

10 березня 2024 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Категорію розширять — Веніславський розповів, хто підпадає під бронь від мобілізації першочергово
Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що в законопроєкті про мобілізацію планують розширити категорію працівників, що підпадають під бронь.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, яке вийшло на YuoTube у суботу, 9 березня.

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Нардеп зазначив, що вже вдалося розглянути 16 блоків правок до законопроєкту про мобілізацію, інші — будуть опрацьовувати з понеділка, 11 березня. Також упродовж одного-двох тижнів Верховна Рада отримає порівняльну таблицю, таким чином документ має потрапити в Раду до кінця березня. 

"Якщо буде бажання народних депутатів затягнути цей процес, то він може бути затягнутий", — наголосив Веніславський.

Бронь співробітників компаній та організацій

Чиновник розповів, що хочуть ще раз розглянути низку компаній та організацій, які можуть бронювати своїх працівників. Посадовець зауважив, що після ухвалення законопроєкту українці з правом на відстрочку отримають статус заброньованого. Відповідні критерії будуть визначені у документі.

"Тобто які саме підприємства, організації, які критично важливі для функціонування держави і життя населення. Вони мають отримати право на бронювання", — пояснив нардеп.

Бронювання правоохоронців та держпрацівників

Веніславський також уточнив, що згідно з новим законом, мають право на бронь всі поліцейські та держслужбовці.

"Ми домовилися, що всі поліцейські стають заброньованими, а не отримують право на відстрочку... Так само в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, бронюється відповідно або 100 (якщо це керівники центральних органів влади, категорія А), або 50% (категорії Б і В держслужбовців) військовозобов'язаних", — додав чиновник.

Нагадаємо, що Веніславський розповів, як у законопроєкті про мобілізацію вирішується питання піклувальників осіб з інвалідністю.

Також ми писали, що Веніславський назвав спосіб, який українці найчастіше використовують для ухилення від мобілізації.

Верховна Рада
закон
Україна
Федір Веніславський
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війна в Україні
війна

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