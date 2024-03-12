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Гончаренко розповів, коли почнеться розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію

12 березня 2024 10:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гончаренко розповів, коли почнеться розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко розповів коли комітет Верховної Ради з нацбезпеки розпочне розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. За його словами, це відбудеться сьогодні, 12 березня.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

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"Сьогодні комітет з нацбезпеки починає розгляд правок до мобілізаційного/демобілізаційного законопроєкту", — розповів Гончаренко.

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що в Україні можуть змінитися умови мобілізації. За його словами, 45% від усіх правок було прийнято або повністю, або частково.

Також у законопроєкті про мобілізацію хочуть ухвалити норму, згідно з якою у військовозобов'язаних буде 60 днів для самостійного оновлення облікових даних. Ймовірно, їм потрібно буде особисто прийти в ТЦК й оновити дані, зробити це у ЦНАП або зареєструвати електронний кабінет й оновитися онлайн, не відвідуючи ТЦК.

Додамо, народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що в законопроєкті про мобілізацію планують розширити категорію працівників, що підпадають під бронь.

Олексій Гончаренко
українці
Україна
нардепи
мобілізація
законопроєкт

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