Нардеп Юрчишин розповів про правки до законопроєкту про мобілізацію та терміни його ухвалення

Народний депутат України Ярослав Юрчишин. Фото: google.com

Законопроєкт про мобілізацію — ледь не найбільш резонансна тема наразі в українському суспільстві. Понад 4000 правок подано на розгляд, що затримує терміни винесення його на голосування.

Детальніше про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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Найбільша кількість правок до законопроєкту надійшла від представників партії "Слуга Народу". Правок від опозиції виявилось менше, ніж від більшості.

"Чому така кількість правок — бо це справді резонанс. Це те, що стосується кожного, і тому тут дуже важливі виважені, збалансовані рішення, щоб ті механізми, ті додаткові можливості, що ми даємо для наших центрів комплектації військових, щоб вони були зрозумілими, і щоб суспільство чітко розуміло, що вони справедливі", — повідомив нардеп.

Національний комітет з питань національної безпеки та оборони поділив правки на блоки, за якими обговорюватимуть базові підходи, узгоджені в межах комітету.

Зокрема, є блок, що стосуються правок про освітні ступені, з якими будуть чи не будуть надаватись відстрочки, а також правок щодо термінів демобілізації та інше.

За прогнозами, остаточний законопроєкт представлять в 20-х числах березня.

"І тепер ключове питання — чи вдасться вийти на законопроєкт, певним чином узгоджений різними політичними гравцями. Я достатньо оптимістично на це дивлюся", — зазначив Ярослав Юрчишин.

Також нардеп порадив керівництву Верховної Ради під час голосування за законопроєкт пустити в кулуари журналістів для максимальної відкритості процесу.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію ухвалять вже до кінця березня.

Комітет ВРУ допускає лише одне обмеження прав військовозобов'язаних, що не зʼявляться для уточнення даних на вимогу ТЦК, — це керування транспортними засобами.