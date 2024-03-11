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В Україні з травня можуть змінитися умови мобілізації — нардеп пояснив

11 березня 2024 23:26
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Україні з травня можуть змінитися умови мобілізації — нардеп пояснив
Новобранці ЗСУ. Фото ілюстративне: Житомирський ОТЦК СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що в Україні можуть змінитися умови мобілізації. За його словами, 45% від усіх правок було прийнято або повністю, або частково.

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

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Як зазначив нардеп, кожну другу правку, згідно зі
статистикою, було прийнято. Він акцентував, що 1226 правок враховано частково, 506 враховано повністю, а  244 прийнято редакційно.

Він додав, що серед авторів найбільшої кількості правок є Дмитро Разумков, Ігор Фріз та Юрій Здебський. Також чимало пропозицій прийнято від голови Комітету Олександра Завітневича.

Железняк зауважив, що з 11 березня Комітет має підготувати остаточну таблицю. Далі у Раді розглянуть
виправлення наступного пленарного тижня.

В Україні з травня можуть змінитися умови мобілізації — нардеп пояснив - фото 1
Допис Железняка. Джерело: Telegram

"Далі Парламент розгляне правки на наступному пленарному тижні та прийме закон в цілому в 20-х числах березня. В кращому випадку закон підпишуть і опублікують напочатку квітня. Далі місяць на вступ в дію, і тому він запрацює десь напочатку травня", — пише нардеп.

При цьому він зауважив, що це лише попередні прогнози на випадок ймовірних збоїв. 

Нагадаємо, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті. 

Водночас адвокат Олександр Потєшін розповів, як працюватиме норма закону про обов'язкове оновлення даних українців у ТЦК. 

Верховна Рада
Україна
нардепи
мобілізація
законопроєкт

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