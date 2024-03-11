В Україні з травня можуть змінитися умови мобілізації — нардеп пояснив
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що в Україні можуть змінитися умови мобілізації. За його словами, 45% від усіх правок було прийнято або повністю, або частково.
Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.
В Україні зміняться умови до мобілізації
Як зазначив нардеп, кожну другу правку, згідно зі
статистикою, було прийнято. Він акцентував, що 1226 правок враховано частково, 506 враховано повністю, а 244 прийнято редакційно.
Він додав, що серед авторів найбільшої кількості правок є Дмитро Разумков, Ігор Фріз та Юрій Здебський. Також чимало пропозицій прийнято від голови Комітету Олександра Завітневича.
Железняк зауважив, що з 11 березня Комітет має підготувати остаточну таблицю. Далі у Раді розглянуть
виправлення наступного пленарного тижня.
"Далі Парламент розгляне правки на наступному пленарному тижні та прийме закон в цілому в 20-х числах березня. В кращому випадку закон підпишуть і опублікують напочатку квітня. Далі місяць на вступ в дію, і тому він запрацює десь напочатку травня", — пише нардеп.
При цьому він зауважив, що це лише попередні прогнози на випадок ймовірних збоїв.
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