Россияне почувствовали, что война может быть у них: Наев об ударах по РФ

Сергей Наев.

Российское общество уже начало ощущать последствия войны не только из-за потерь на фронте, но и непосредственно в собственных городах и кварталах. Противовоздушная оборона РФ не способна прикрыть все объекты на такой растянутой территории.

Об этом заявил генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Удары Украины по территории России

По словам Наева, война между Украиной и Россией сейчас является прежде всего войной ресурсов и технологий. Он отметил, что украинские беспилотники постоянно модернизируются и демонстрируют эффективность непосредственно на поле боя.

"Это война ресурсов... Наши беспилотные летательные аппараты украинского производства постоянно совершенствуются и постоянно на поле боя показывают свой успех", — сказал он.

Генерал-лейтенант также прокомментировал удары по территории России. По его словам, из-за больших масштабов страны российская система противовоздушной обороны не способна полностью защитить все военные и стратегические объекты.

Наев добавил, что именно поэтому российские граждане все чаще чувствуют, что война уже касается и их повседневной жизни.

Как писали Новини.LIVE, 17 мая Московскую область атаковали дроны. В разных районах сообщали о пожарах на нефтяных и промышленных объектах, разрушениях жилых домов, погибших и раненых.

Накануне Владимир Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах по России. По его словам, украинские силы наносили удары по российской авиации, системам ПВО, кораблям и объектам нефтяной инфраструктуры на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта.