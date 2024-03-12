Мобилизация в Украине — названа категория, которой оставят отсрочку в новом законе

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ДОТЦК и СП/Facebook

Уже со следующей недели Верховная Рада Украины будет рассматривать ключевые поправки к законопроекту по мобилизации. В частности, наконец-то будет решено, каким категориям все же оставят право на отсрочку от призыва.

Кто именно будет иметь отсрочку в соответствии с новым законопроектом, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

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Так, он подчеркнул, что не стоит разгонять "измену" относительно основных дискуссионных элементов инициативы. Ведь вопрос об отсрочке для лиц с инвалидностью, а также мужчин, ухаживающих за лицами с инвалидностью, будет урегулирован.

"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "предательство": вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один опекун на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так", — заявил Арахамия.

Он добавил, что речь идет не о "постоянном уходе", а именно просто об уходе.

Также глава "Слуги народа" сказал, что в новом законопроекте оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

Давид Арахамия подчеркнул, что все эти поправки фракция "Слуга народа" будут отстаивать.

Раньше мы писали действенные советы от юриста, как получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, кого из лиц с инвалидностью могут привлечь к военной службе и чем они будут заниматься в рядах ВСУ.

Также мы информировали, действует ли отсрочка, если студент взял академический отпуск.