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Для особливої категорії українців залишать відстрочку — кого стосується

12 березня 2024 04:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — названо категорію, якій залишать відстрочку у новому законі
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Вже з наступного тижня Верховна Рада України розглядатиме ключові правки до законопроєкту щодо мобілізації. Зокрема нарешті буде вирішено, яким категоріям все ж залишать право на відстрочку від призову. 

Хто саме матиме відстрочку відповідно до нового законопроєкту, розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

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Так, він підкреслив, що не варто розганяти "зраду" щодо основних дискусійних елементів ініціативи. Адже питання щодо відстрочки для осіб з інвалідністю, а також чоловіків, що доглядають за особами з інвалідністю буде врегульовано.

"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так", — заявив Арахамія.

Він додав, що мова йде не про "постійний догляд", а саме просто про догляд.

Також очільник "Слуги народу" сказав, що у новому законопроєкті залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

Давид Арахамія підкреслив, що усі ці правки фракція "Слуга народу" будуть відстоювати.

Раніше ми писали дієві поради від юристки, як отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого з осіб з інвалідністю можуть залучити до військової служби та чим вони займатимуться в лавах ЗСУ.  

Також ми інформували, чи діє відстрочка, якщо студент взяв академічну відпустку

війна
Україна
інвалідність
мобілізація
законопроєкт
Аспірант

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