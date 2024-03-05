Людей з інвалідністю та обмежено придатних можуть залучити до служби — чим вони займатимуться

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ

В Україні можуть мобілізовувати осіб, які мають другу та третю групу інвалідності. Це обумовлено тим, що в країні впав мобілізаційний потенціал.

Про це заявив молодший лейтенант Національної гвардії України Сергій Позняк в ефірі "КИЇВ24".

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Скриншот допису КИЇВ24

Мобілізація людей з інвалідністю

"Зараз у нас мобілізаційний потенціал трохи впав. Тому нам треба цей параметр підтягувати. Треба переглянути всіх, хто має другу та третю групу інвалідності на предмет його можливості використання у війську", — сказав Позняк.

За його словами, військова служба не завжди пов'язана з безпосередньо участю у бойових діях — у штабах теж потребують людей.

Крім того, людей з інвалідністю та обмежено придатних можуть залучати, наприклад, до будівництва фортифікаційних споруд та інструкторської роботи.

Раніше керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков розповів, куди направляють служити чоловіків, яких ВЛК визнала обмежено придатними.

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