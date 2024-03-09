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Чи діє відстрочка, якщо студент взяв академічну відпустку, — пояснення юриста

9 березня 2024 20:45
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Чи впливає академічна відпустка на відстрочку від мобілізації
Студенти на навчанні. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Студенти, які продовжили навчання після академічної відпустки, мають право на відстрочку від мобілізації, однак лише за певних умов. Зокрема, якщо йдеться саме про послідовну освіту за своєю спеціальністю. 

Про це Новини.LIVE повідомила юристка Козюн Тетяна з ЮК "Приходько та партнери".

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Чи впливає академічна відпустка на відстрочку

Станом на зараз, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вказано, яка саме освіта дає право на відстрочку служби. Головне, аби це була денна або дульна форма навчання. 

Тобто це може бути як друга, так і третя освіта. Однак усе може змінити новий законопроєкт про мобілізацію. 

Право на відстрочку для студентів законопроєкт зберігає, однак лише за умови послідовної освіти.  

"Послідовність освіти визначається статтею 10 Закону України "Про освіту". Якщо, наприклад, мова йде про перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, то відстрочка буде за умови вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти. Якщо вже є освітній ступінь бакалавра і особа знову здобуває ступінь бакалавра, але за іншою спеціальністю, відстрочки немає", — пояснює юристка Тетяна Козюн.

А ось про академічну відпустку в законопроєкті мова не йде. Тобто якщо студент вирішує пропустити один рік навчання після бакалаврату, а потім вступає на магістратуру за своєю спеціальністю, то відстрочка діє.  

Нагадаємо, чоловіки, які є єдиними доглядачами за кимось з рідних з інвалідністю, має право на відстрочку від служби. 

Також адвокат пояснив коли краще подавати документи на відстрочку — до проходження ВЛК чи після. 

студенти
навчання
мобілізація
відстрочка

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