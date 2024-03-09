Мобілізація в Україні — як отримати відстрочку від призову

Чоловік заповнює документи в ТЦК. Фото: схіd.info

Юристка Діана Тернова заявила, що повідомлення про можливу відстрочку є частиною оновлення даних в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Іноді люди, які мають право на відстрочку, добровільно беруть участь у захисті Батьківщини через мобілізацію. Тому важливо реалізувати своє право на відстрочку, якщо таке є.

Про це Діана Тернова розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому в четвер, 7 березня.

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Як отримати відстрочку від мобілізації

За словами юристки, для отримання відстрочки важливо написати заяву, коротко виклавши обставини та посилаючись на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", і попросити дати відстрочку. У заяві слід вказати обставини відстрочки та додати документи, що це підтверджують. Після проходження ВЛК варто очікувати відповідь щодо надання відстрочки.

Таким чином, Тернова дала кілька дієвих порад щодо оформлення відстрочки:

написати обґрунтовану заяву;

зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

Також експертка звернула увагу на те, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа, якими зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Якщо вам, наприклад, вже 36 років і ви маєте приписне або стару довідку з військкомату, то без оновлення цього документа відстрочку отримати неможливо.

Нагадаємо, що Тернова розповіла, як діяти, якщо повістку вручають на блокпості та вдаються до неправомірних дій.

Також ми писали, що адвокат Володимир Крекотня пояснив, коли краще подавати документи при ВЛК на отримання відстрочки.