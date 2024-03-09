Чи мобілізують на війну, якщо доглядаю тещу з інвалідністю ІІ групи — що каже закон

Чоловік тримає руку на руці жінки поважного віку, що сидить в інвалідному візку. Фото: росЗМІ

Призову на військову службу можуть не підлягати чоловіки, які доглядають за батьками своїми чи дружини, що мають інвалідність. Відстрочка від мобілізації можлива в тому випадку, якщо людина з інвалідністю немає інших працездатних осіб, які могли б піклуватися про них.

Про це повідомляють Факти ICTV у п'ятницю, 8 березня, із посиланням на юристів.

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Як отримати відстрочку від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю

Так, згідно з законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 23), "призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю 1 чи 2 групи".

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, треба оформити догляд за людиною, наприклад тещею, що має інвалідність. Таким чином у її довідці від МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія) або ЛКК (Лікарсько-консультативна комісія) повинно бути зазначено, що вона потребує стороннього догляду. Опісля потрібно довести, що військовозобов'язаний єдиний, хто може піклуватися про тещу, що в неї немає інших родичів.

Які документи потрібні для оформлення відстрочки по догляду за людиною з інвалідністю

Для відстрочки від мобілізації у разі наявності тещі з інвалідністю ІІ групи потрібно підготувати наступні документи:

заяву з посиланням на відповідний абзац ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки, завірені нотаріально — свідоцтва про народження дружини, свідоцтва про шлюб;

копію довідки МСЕК та пенсійного посвідчення тещі, завірені нотаріально.

Крім того, потрібні доказові документи, що зять доглядає за тещею, і не має інших осіб, які б могли це зробити. Для цього було б достатньо навіть нотаріально завіреної заяви від самої тещі про необхідність піклування.

Нагадаємо, що адвокат Володимир Крекотень пояснив, чи може військовий звільнитися зі служби, якщо його родич отримав важке поранення, інвалідність на фронті.

Також ми писали, що в Україні можуть мобілізовувати осіб, які мають другу та третю групу інвалідності. Це обумовлено тим, що в країні впав мобілізаційний потенціал.