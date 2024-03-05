Где украинцы чаще всего получают повестки — в ТЦК ответили

Вручение повестки в Украине. Фото: vinnitsa.info

В 2023 году сотрудники ТЦК вручали повестки украинцам не только у них дома, но и в таких местах как блокпосты, спортивные залы и другие общественные места. Сейчас военкомы почти не вручают повестки по месту жительства.

Об этом сообщил сотрудник Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф" во вторник, 5 марта.

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Истомин указал на то, что многие жители не живут по адресу регистрации и давно не обновляли свои данные.

"Человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д", — сообщил Истомин.

Другим методом уведомления является доставка повесток в организации, где руководители передают их своим сотрудникам. Это стало возможным благодаря более активному привлечению органов власти к процессу.

"Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту жительства граждан, поскольку в этом немного смысла. Проверяют документы на улицах", — добавил Истомин.

Напомним, народный депутат Украины Федор Вениславский ответил, предусматривает ли новый закон о мобилизации вручение повесток украинцам за границей.

Ранее Министерство иностранных дел Украины инициировало в новый законопроект о мобилизации ограничение предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей.

В то же время, в Верховной Раде работают над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации.