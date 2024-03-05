Где украинцы чаще всего получают повестки — в ТЦК ответили
В 2023 году сотрудники ТЦК вручали повестки украинцам не только у них дома, но и в таких местах как блокпосты, спортивные залы и другие общественные места. Сейчас военкомы почти не вручают повестки по месту жительства.
Об этом сообщил сотрудник Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф" во вторник, 5 марта.
Где украинцам вручают повестки
Истомин указал на то, что многие жители не живут по адресу регистрации и давно не обновляли свои данные.
"Человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д", — сообщил Истомин.
Другим методом уведомления является доставка повесток в организации, где руководители передают их своим сотрудникам. Это стало возможным благодаря более активному привлечению органов власти к процессу.
"Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту жительства граждан, поскольку в этом немного смысла. Проверяют документы на улицах", — добавил Истомин.
Напомним, народный депутат Украины Федор Вениславский ответил, предусматривает ли новый закон о мобилизации вручение повесток украинцам за границей.
Ранее Министерство иностранных дел Украины инициировало в новый законопроект о мобилизации ограничение предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей.
В то же время, в Верховной Раде работают над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации.
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