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Юрист назвал места, где запрещено вручать повестки

29 февраля 2024 12:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Юрист назвал места, где запрещено вручать повестки
Вручение повестки. Фото: novynarnia.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Законодательство Украины не устанавливает конкретных мест, где запрещено вручение повесток в период мобилизации. Это значит, что теоретически повестку можно вручить где угодно, независимо от того, зарегистрирован ли получатель в местном военкомате или нет. При этом есть нюансы, которые следует учитывать.

Об этом сообщил юрист Антон Маринич в интервью РБК-Украинав четверг, 29 февраля.

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Где запрещено вручать повестки

Маринич объяснил, что проект закона №10449, касающийся уточнения мест вручения повесток, не вносит в этот процесс нововведений. Вместо этого предлагается дополнить статью 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" положением, обязывающим граждан являться по повестке в указанное место и в срок.

"Уведомление проводят не только вручением повестки. Его могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления. Это делается, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах", — сообщил адвокат.

Маринич рассказал о случае, когда повестку вручили работнику, находившемуся в командировке в другом городе на два дня.

"Когда тот проигнорировал явку по такой повестке, ТЦК и СП инициировал процедуру привлечения к административной ответственности и в результате забронированный работник получил штраф за нарушение правил военного учета, который в дальнейшем был принудительно взыскан исполнительной службой", — добавил юрист.

Напомним, адвокат Юрий Сергиенко объяснил алгоритм действия в случае вручения повестки во время отпуска.

Ранее спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, что будет, если военнообязанный не явится в ТЦК по повестке.

Украина
военный призыв
военный учет
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
юрист
мужчины

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