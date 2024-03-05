Де українці найчастіше отримують повістки — у ТЦК відповіли

Вручення повістки в Україні. Фото: vinnitsa.info

У 2023 році співробітники ТЦК вручали повістки українцям не лише в них вдома, а й у таких місцях як блокпости, спортивні зали та інші громадські місця. Зараз військкоми майже не вручають повістки за місцем проживання.

Про це повідомив співробітник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Телеграф" у вівторок, 5 березня.

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Істомін зазначив, що багато жителів не живуть за адресою реєстрації і давно не оновлювали свої дані.

"Людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК та СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо", — повідомив Істомін.

Іншим методом повідомлення є доставка повісток до організації, де керівники передають їх своїм співробітникам. Це стало можливим завдяки активнішому залученню органів влади до процесу.

"Сьогодні наші співробітники практично не ходять за місцем проживання громадян, оскільки в цьому небагато сенсу. Перевіряють документи на вулицях", — додав Істомін.

Нагадаємо, народний депутат України Федір Вениславський відповів, чи передбачає новий закон про мобілізацію вручення повісток українцям за кордоном.

Раніше Міністерство закордонних справ України ініціювало новий законопроєкт про мобілізацію обмеження надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном.

Водночас у Верховній Раді працюють над розв'язуванням питань щодо багатьох положень законопроєкту про мобілізацію.