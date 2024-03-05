Часть студентов может потерять право на отсрочку от мобилизации — названа причина

Украинские студенты. Иллюстративное фото: BBC

В Верховной Раде Украины работают над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Согласно ему, часть студентов может потерять отсрочку от военного призыва.

Кого лишат такого права рассказал народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский для ТСН.

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Отсрочка от мобилизации для студентов

"Убираем разделение аспирантов на контрактную и бюджетную формы обучения. Все равно будут иметь право на отсрочку от мобилизации", — сказал он.

По словам депутата, Минобразования в свою очередь должно разработать механизмы для проверки — действительно ли человек получает научную степень, использует ли он науку для уклонения от мобилизации.

Вениславский отметил, что право на отсрочку будут иметь только те студенты, которые получают ее в последовательном формате.

"То есть сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А те, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра — права на отсрочку от мобилизации не будут", — объяснил он.

Также это касается тех мужчин, которые имея высшее образование одного профиля, решил получать высшее образование такого же уровня, но другого профиля.

Ранее офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что заработная плата за службу добровольцам и мобилизованным должна быть разной. Он считает, что добровольная мобилизация должна оплачиваться больше.

Также The Washigton Post писало, что Зеленский и высшее военное командование еще не разработали четкий план мобилизации. Это привело к глубоким разногласиям в украинском парламенте и обществе.