В ТЦК объяснили, почему хватают людей с улиц ради пополнения ВСУ

Работники ТЦК СП останавливают мужчину. Фото иллюстративное: Суспільне мовлення

Новый закон об усовершенствовании мобилизации говорит о том, что военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. Но группы оповещения продолжают вручать повестки на улицах городов, не дожидаясь этой даты.

Об этом рассказал спикер Полтавского ОТЦК СП Роман Истомин, пишет Телеграфъ .

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По его словам, мобилизация во время военного положения была и остается основным способом пополнения ВСУ, но есть еще и служба по контракту, где мужчина может выбрать для себя не только должность, но и воинскую часть и подразделение.

"Рекрутинговые центры пока открыты по всей стране и пользуются популярностью. Особенно по таким специальностям, как оператор дронов. Поступить на военную службу по контракту можно и непосредственно в ТЦК, где также есть информация по всем вакансиям в ВСУ и других военных формированиях", — рассказал он.

Также Истомин прокомментировал вопросы журналистов, почему группы оповещения продолжают вручать повестки на улицах городов, не дожидаясь 16 июля, когда завершится дата обновления данных. Он обвинил в этом самих украинцев.

"Если бы военнообязанные своевременно обновляли свои данные, как это предусмотрено правилами военного учета, то не было бы очередей в ТЦК и необходимости вручать повестки в общественных местах. Это не то, что нам захотелось — и мы это делаем. Это вынужденный шаг. Нам удобнее работать в кабинете. Вручение повесток занимает много времени и сил, и отвлекает от выполнения основных задач. Но ВСУ нужно пополнять, новые военные части надо комплектовать.

Напомним, ранее начальник Житомирского ОТЦК Сергей Мартыщенко попал в скандал, призвав перевести украинскую экономику на военные рельсы, и добавил, что нормы бронирования в Украине не удовлетворяют потребности ВСУ, где остро ощущается нехватка личного состава.

В то же время во Львове бойцы ВСУ крепят специальные отметки на свои автомобили, чтобы их не путали с работниками ТЦК СП.

А Черновицкий ОТЦК и СП выпустил очередное пропагандистское видео, в котором показал "уклонистам" будущую реальность.