Мобілізація в Україні — Чернівецький ТЦК роликом закликав українців вступати до ЗСУ

Військовозобов'язаний тікає від ТЦК. Фото: скриншот

Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не припиняє випускати відео, які закликають українців приєднатися до лав ЗСУ. В новому відео військові показали ухилянтам "майбутню реальність".

Про це повідомила пресслужба Чернівецького ОТЦК у четвер, 13 червня.

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В Чернівецькому ОТЦК зазначили, що українські військові, долаючи величезні втрати та здійснюючи героїчні вчинки, стримують агресію противника. Там додали, що якщо українці не згуртуються, ми стоїмо перед ризиком втратити нашу державу та наше майбутнє.

"Наші воїни ціною крові, втрат і надлюдських зусиль відбивають навалу ворога. Вони потребують підкріплення та кличуть стати пліч-о-пліч з ними. Аби захистити нас та зрештою прогнати з нашої землі окупанта. Без участі кожного, хто здатен захищати рідну землю, ми ризикуємо втратити Україну, ризикуємо не мати майбутнього", — йдеться в повідомлені.

Концепція створення серії мотиваційних відеороликів та їх реалізація належить військовослужбовцю Вальтеру Шефферу.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.

Також рекрутинг добровольців може бути значно перспективнішим, ніж мобілізація. Над цим зараз працюють Генеральний штаб та Міністерство оборони.