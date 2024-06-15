В ТЦК пояснили, чому хапають людей з вулиць заради поповнення ЗСУ

Працівники ТЦК СП зупиняють чоловіка. Фото ілюстративне: Суспільне мовлення

Новий закон про вдосконалення мобілізації говорить про те, що військовозобов’язані мають оновити свої облікові дані до 16 липня. Але групи оповіщення продовжують вручати повістки на вулицях міст, не чекаючи цієї дати.

Про це розповів речник Полтавського ОТЦК СП Роман Істомін, пише Телеграфъ.

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За його словами, мобілізація під час воєнного стану була та залишається основним способом поповнення ЗСУ, але є ще й служба за контрактом, де чоловік може обрати для себе не тільки посаду, а й військову частину та підрозділ.

"Рекрутингові центри наразі відкриті по усій країні й мають популярність. Особливо за такими спеціальностями, як оператор дронів. Вступити на військову службу за контрактом можна і безпосередньо у ТЦК, де також є інформація по усім вакансіям в ЗСУ та інших військових формуваннях", — розповів він.

Також Істомін прокоментував питання журналістів, чому групи оповіщення продовжують вручати повістки на вулицях міст, не чекаючи 16 липня, коли завершиться дата оновлення даних. Він звинуватив в цьому самих українців.

"Якби військовозобов’язані своєчасно оновлювали свої дані, як це передбачено правилами військового обліку, то не було б черг у ТЦК та потреби вручати повістки у громадських місцях. Це не те, що нам захотілося — і ми це робимо. Це вимушений крок. Нам зручніше працювати у кабінеті. Вручення повісток забирає дуже багато часу та сил, і відволікає від виконання основних завдань. Але ЗСУ потрібно поповнювати, нові військові частини треба комплектувати. Тому наші військовослужбовці й виходять на вулиці міст", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше начальник Житомирського ОТЦК Сергій Мартищенко потрапив у скандал, закликавши перевести українську економіку на воєнні рейки, та додав, що норми бронювання в Україні не задовольняють потреби ЗСУ, де гостро відчувається брак особового складу.

Водночас у Львові бійці ЗСУ кріплять спеціальні позначки на свої автомобілі, щоб їх не плутали з працівниками ТЦК СП.

А Чернівецький ОТЦК та СП випустив чергове пропагандистське відео, в якому показав "ухилянтам" "майбутню реальність".