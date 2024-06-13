Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Глава Житомирського ТЦК закликав перевести економіку на воєнні рейки — деталі заяви arrow

Глава Житомирського ТЦК закликав перевести економіку на воєнні рейки — деталі заяви

13 червня 2024 19:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скандальна заява житомирського військкома — деталі
Очільник Житомирського ТЦК Сергій Мартищенко. Фото: ЖОТЦК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Начальник Житомирського ОТЦК Сергій Мартищенко потрапив у скандал, закликавши перевести українську економіку на воєнні рейки. Він заявив, що норми бронювання в Україні не задовільняють потреби ЗСУ, де гостро відчувається брак особового складу.

Відео його заяви з'явилося в офіційних соцмережах Житомирського ОТЦК СП у Facebook, у четвер, 13 червня.

Читайте також:

Житомирський військком потрапив у скандал

За словами військкома, з 2014 року кадрових військовослужбовців – від солдата до офіцера на рівні батальйону і бригади в лавах ЗСУ залишилося дуже мало.

"Мені прикро інколи чути: "А хто ж буде працювати?" У мене думка така: хай краще завод буде законсервований, але він буде українським. Відвоюємо і наші заводи працюватимуть далі", — вважає Мартищенко.

Голова ТЦК закликав економіку перевести на військові рейки. 

"Працівник не п’ять днів на тиждень з восьмої до шістнадцятої, а цілодобово у дві зміни. Є три слюсарі, ось вони й працюють. Військовий же не сидить в окопі з восьмої до шістнадцятої. Треба задуматися над цим питанням", — підсумував військком у своїй скандальній заяві.

Нагадаємо, що у Звягільському РТЦК СП Житомирської області від епілептичного нападу помер 32-річний Сергій Ковальчук, хоча військкоми заявили, що він "зловживав алкоголем". Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "вбивство".

Згодом одного з начальників центру комплектування відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті. Своєю чергою, майже сто мешканців міста Баранівка прийшли під стіни військкомату з протестом, бо не вірили у смерть Ковальчука від епілепсії через алкоголь, як наполягали військкоми. 

Житомир
мобілізація
економіка
війна в Україні
бронювання
Україна
Житомирська область
ТЦК та СП
ЗСУ
Бронь від мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування