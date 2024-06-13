Скандальна заява житомирського військкома — деталі

Очільник Житомирського ТЦК Сергій Мартищенко. Фото: ЖОТЦК

Начальник Житомирського ОТЦК Сергій Мартищенко потрапив у скандал, закликавши перевести українську економіку на воєнні рейки. Він заявив, що норми бронювання в Україні не задовільняють потреби ЗСУ, де гостро відчувається брак особового складу.

Відео його заяви з'явилося в офіційних соцмережах Житомирського ОТЦК СП у Facebook, у четвер, 13 червня.

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Житомирський військком потрапив у скандал

За словами військкома, з 2014 року кадрових військовослужбовців – від солдата до офіцера на рівні батальйону і бригади в лавах ЗСУ залишилося дуже мало.

"Мені прикро інколи чути: "А хто ж буде працювати?" У мене думка така: хай краще завод буде законсервований, але він буде українським. Відвоюємо і наші заводи працюватимуть далі", — вважає Мартищенко.

Голова ТЦК закликав економіку перевести на військові рейки.

"Працівник не п’ять днів на тиждень з восьмої до шістнадцятої, а цілодобово у дві зміни. Є три слюсарі, ось вони й працюють. Військовий же не сидить в окопі з восьмої до шістнадцятої. Треба задуматися над цим питанням", — підсумував військком у своїй скандальній заяві.

Нагадаємо, що у Звягільському РТЦК СП Житомирської області від епілептичного нападу помер 32-річний Сергій Ковальчук, хоча військкоми заявили, що він "зловживав алкоголем". Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "вбивство".

Згодом одного з начальників центру комплектування відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті. Своєю чергою, майже сто мешканців міста Баранівка прийшли під стіни військкомату з протестом, бо не вірили у смерть Ковальчука від епілепсії через алкоголь, як наполягали військкоми.