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У Львові військові позначають свої автомобілі, щоб їх не плутали із працівниками ТЦК

13 червня 2024 19:01
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Бійці ЗСУ демонструють, що вони не ТЦК
Автомобіль з позначкою "Не ТЦК". Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові бійці Збройних сил України кріплять спеціальні відмітки на свої автомобілі, щоб їх не плутали з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Буси з відповідними написами були помічені на вулицях міста.

Про це повідомило видання Новини.LIVE у четвер, 13 червня.

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ЗСУ позначають свої автомобілі

У Львові військовослужбовці ЗСУ кріплять на свої автомобілі листки за написами "ЗСУ" і "Не ТЦК". Таким чином вони намагаються не відлякувати людей, які починають ховатися і тікати, коли бачать співробітників ТЦК та СП.

Раніше ми повідомляли, що Чернівецький обласний ТЦК та СП не припиняє випускати відео, які закликають українців приєднатися до лав ЗСУ. В новому відео військові показали ухилянтам "майбутню реальність".

Також рекрутинг добровольців може бути значно перспективнішим, ніж мобілізація. Над цим зараз працюють Генеральний штаб та Міністерство оборони.

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
ЗСУ
Львів

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