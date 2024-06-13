Бійці ЗСУ демонструють, що вони не ТЦК

Автомобіль з позначкою "Не ТЦК". Фото: скриншот

У Львові бійці Збройних сил України кріплять спеціальні відмітки на свої автомобілі, щоб їх не плутали з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Буси з відповідними написами були помічені на вулицях міста.

Про це повідомило видання Новини.LIVE у четвер, 13 червня.

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ЗСУ позначають свої автомобілі

У Львові військовослужбовці ЗСУ кріплять на свої автомобілі листки за написами "ЗСУ" і "Не ТЦК". Таким чином вони намагаються не відлякувати людей, які починають ховатися і тікати, коли бачать співробітників ТЦК та СП.

Раніше ми повідомляли, що Чернівецький обласний ТЦК та СП не припиняє випускати відео, які закликають українців приєднатися до лав ЗСУ. В новому відео військові показали ухилянтам "майбутню реальність".

Також рекрутинг добровольців може бути значно перспективнішим, ніж мобілізація. Над цим зараз працюють Генеральний штаб та Міністерство оборони.