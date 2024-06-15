Передача повноважень ТЦК — які функції можна передати

Працівники ТЦК. Фото: Суспільне

У Міністерстві оборони України заявили про ідею щодо скорочення та передачу деяких повноважень працівників ТЦК. Наразі це лише обговорюється, тому деталі невідомі.

Юрист і військові експерти у коментарі NV пояснили, кому можуть передати обов'язки та повноваження ТЦК.

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Передача повноважень ТЦК

Військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов пояснив, що ТЦК займається не лише мобілізацією, а й також:

постановкою на військовий облік;

нарахуванням грошового забезпечення;

видачею довідок про грошове забезпечення для пенсійних фондів;

супроводом родин загиблих тощо.

А за словами військового експерта, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, мобілізація — це питання державного рівня. Тому за неї відповідає Кабмін та безпосередньо прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він вважає, що сервісну функцію та організацію проведення мобілізації можуть виконувати структури, які не ототожнені із ЗСУ.

"Чому представники Сухопутних військ мають відбирати спеціалістів для Повітряних сил чи для Військово-морських сил? Це нелогічно", — зауважив Селезньов.

На його думку, доречним було б утворення органу, який опікуватиметься як питанням мобілізації, так і соціальною підтримкою.

Однак ідею про передачу функцій ТЦК цивільним органам не підтримав військовий експерт Павло Нарожний й підкреслив, що захист країни є обов’язком всіх громадян. Тому коли його не виконують — повинен бути примус.

"Якщо людина, скажімо, ухилянт, то його можуть з поліцією привезти в ТЦК. Як це буде працювати з цивільними органами, я собі слабо уявляю", — зазначив він.

Але він впевнений, що певні функції, які не пов'язані з примусом, все ж можна передати іншим органам — наприклад, рекрутинг та роботу з ветеранами й родинами військових.

А юрист Роман Лихачов висловився, що частину функції ТЦК можна передати ЦНАПам, а решту залишити в електронному форматі — наприклад, видачі повісток, електронних квитків та отримання відстрочки. Проте він вважає, що питанням ухилянтів мають займатись органи поліції.

"Я думаю, що треба налагодити механізм, щоб військова частина сама могла комплектувати. Це буде найбільший і найякісніший результат, бо військова частина буде зацікавлена собі набирати мобілізованих", — додав Лихачов.

Він зауважив, що наразі роботу ТЦК можуть забезпечувати понад 40 тис. військовослужбовців — ця кількість може утворити декілька бойових бригад чи підрозділів забезпечення.

Лихачов та Селезньов вважають, що одразу ТЦК не можна повністю ліквідувати, бо це може призвести до колапсу мобілізації — функції необхідно передавати іншим органам поступово. Водночас це може допомогти позбавити суспільство страху перед військкомами та візитом до ТЦК.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні з 16 липня повістку в ТЦК можна буде отримати поштою.

Крім того, в МО запропонували передати частину функції ТЦК цивільним органам.