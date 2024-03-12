Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Почему мобилизовать осужденных опасно — адвокат предупредил о главных рисках arrow

Почему мобилизовать осужденных опасно — адвокат предупредил о главных рисках

12 марта 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных в ряды ВСУ — адвокат предупредил о главных рисках
Заключенные в Каменской исправительной колонии №101. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уже не первый месяц в Украине серьезно обсуждается вопрос мобилизации осужденных граждан в ряды ВСУ. В ближайшее время Кабмин собирается представить соответствующий законопроект, который включал бы все нюансы и отвечал бы всем требованиям. В то же время многие видят в таком шаге риски.

Почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно украинской армии, рассказал адвокат, волонтер Сергей Костыра в эфире канала КИЕВ24.

Читайте также:

 

Мобилизация осужденных в ряды ВСУ — адвокат предупредил о главных рисках
Адвокат Сергей Костыра. Скриншот с видео на Youtube

Так, по мнению правозащитника, самая большая опасность состоит в отсутствии мотивации защищать государство у заключенного. Еще одна не менее серьезная угроза — доступ к оружию.

Костыра выразил обеспокоенность, что такое нововведение может пойти не на пользу государству, а наоборот сыграть с украинским обществом злую шутку.

"Не будет заключенный за тяжкие преступления просто за идею идти воевать. Не будет он этого делать. Спросите у психологов...  Для этого нужно очень хорошо знать психологию заключенных, понимать это. По понятиям этих заключенных, на государство работать — это "взападло". Это их термины, они их используют... Я боюсь, что это будет использовано не в пользу государства", — выразил свое мнение адвокат.

Правовед убежден, что осужденные люди могут использовать ситуацию по своему усмотрению. А это уже опасно, учитывая, что у этого человека будет доступ к оружию.

"Если есть доступ к оружию, он будет пытаться что-то делать с ним. Если у заключенного будет возможность убежать — он убежит. А что потом делать? Где его ловить, если в стране война? Вы понимаете, какой опасности подвергаются окружающие, если эти штрафбаты, дизбаты будут работать?", — добавил Сергей Костыра.

В целом адвокат выделил следующие основные риски мобилизации осужденных:

  • использование оружия;
  • бегство;
  • отрицательные психологические последствия;
  • злоупотребление ситуацией со стороны осужденных;
  • отрицательное влияние на имидж ВСУ.

В то же время следует отметить, что окончательное решение о призыве на военную службу заключенных будет принято Верховной Радой Украины. Сейчас власти вместе с командирами ВСУ работают над тем, чтобы учесть все нюансы и риски и минимизировать их.

В частности, сейчас обсуждают вопросы мобилизации тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы за не тяжкие преступления или имеет условный срок.

Раньше мы писали, что появились первые подробности, как будут мобилизовать заключенных в Украине.

Напомним, мы информировали, когда внесут законопроект в ВРУ о мобилизации заключенных.

Также мы сообщали, будут ли сокращать срок заключения осужденным, добровольно ушедшим на фронт.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
опасность
осужденные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса