Мобилизация осужденных в ряды ВСУ — адвокат предупредил о главных рисках

Заключенные в Каменской исправительной колонии №101. Фото: УНИАН

Уже не первый месяц в Украине серьезно обсуждается вопрос мобилизации осужденных граждан в ряды ВСУ. В ближайшее время Кабмин собирается представить соответствующий законопроект, который включал бы все нюансы и отвечал бы всем требованиям. В то же время многие видят в таком шаге риски.

Почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно украинской армии, рассказал адвокат, волонтер Сергей Костыра в эфире канала КИЕВ24.

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Адвокат Сергей Костыра. Скриншот с видео на Youtube

Так, по мнению правозащитника, самая большая опасность состоит в отсутствии мотивации защищать государство у заключенного. Еще одна не менее серьезная угроза — доступ к оружию.

Костыра выразил обеспокоенность, что такое нововведение может пойти не на пользу государству, а наоборот сыграть с украинским обществом злую шутку.

"Не будет заключенный за тяжкие преступления просто за идею идти воевать. Не будет он этого делать. Спросите у психологов... Для этого нужно очень хорошо знать психологию заключенных, понимать это. По понятиям этих заключенных, на государство работать — это "взападло". Это их термины, они их используют... Я боюсь, что это будет использовано не в пользу государства", — выразил свое мнение адвокат.

Правовед убежден, что осужденные люди могут использовать ситуацию по своему усмотрению. А это уже опасно, учитывая, что у этого человека будет доступ к оружию.

"Если есть доступ к оружию, он будет пытаться что-то делать с ним. Если у заключенного будет возможность убежать — он убежит. А что потом делать? Где его ловить, если в стране война? Вы понимаете, какой опасности подвергаются окружающие, если эти штрафбаты, дизбаты будут работать?", — добавил Сергей Костыра.

В целом адвокат выделил следующие основные риски мобилизации осужденных:

использование оружия;

бегство;

отрицательные психологические последствия;

злоупотребление ситуацией со стороны осужденных;

отрицательное влияние на имидж ВСУ.

В то же время следует отметить, что окончательное решение о призыве на военную службу заключенных будет принято Верховной Радой Украины. Сейчас власти вместе с командирами ВСУ работают над тем, чтобы учесть все нюансы и риски и минимизировать их.

В частности, сейчас обсуждают вопросы мобилизации тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы за не тяжкие преступления или имеет условный срок.

Раньше мы писали, что появились первые подробности, как будут мобилизовать заключенных в Украине.

Напомним, мы информировали, когда внесут законопроект в ВРУ о мобилизации заключенных.

Также мы сообщали, будут ли сокращать срок заключения осужденным, добровольно ушедшим на фронт.