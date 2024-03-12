Мобілізація засуджених до лав ЗСУ — адвокат попередив про головні ризики

Ув'язнені Кам'янської виправної колонії №101. Фото: УНІАН

Вже не перший місяць в Україні серйозно обговорюється питання мобілізації засуджених громадян до лав ЗСУ. Найближчим часом Кабмін збирається подати відповідний законопроєкт, який би включав усі нюанси та відповідав усім вимогам. Водночас багато хто вбачає у такому кроці ризики.

Чому призивати на військову службу ув'язнених може бути небезпечно для української армії, розповів адвокат, волонтер Сергій Костира в ефірі каналу Київ24.

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Адвокат Сергій Костира. Скриншот з відео на Youtube

Так, на думку правозахисника, найбільша небезпека полягає у відсутності мотивації захищати державу в ув'язненого. Ще одна не менш серйозна загроза — доступ до зброї.

Костира висловив занепокоєння, що таке нововведення може піти не на користь державі, а навпаки зіграти з українським суспільством злий жарт.

"Не буде ув'язнений за тяжкі злочини просто за ідею йти воювати. Не буде він цього робити. Запитайте у психологів... Для цього потрібно дуже добре знати психологію ув'язнених, розуміти це. За поняттями цих ув'язнених, на державу працювати — це "взападло". Це їхні терміни, вони їх використовують... Я боюся, що це буде використано не на користь державі", — висловив свою думку адвокат.

Правознавець переконаний, що засуджені люди можуть використовувати ситуацію на свій розсуд. А це вже небезпечно з огляду на те, що у цієї людини буде доступ до зброї.

"Якщо є доступ до зброї, він буде намагатися щось робити з нею. Якщо в ув'язненого буде можливість втекти — він втече. А що потім робити? Де його ловити, якщо в країні війна? Ви розумієте, на яку небезпеку наражається оточення, якщо ці штрафбати, дизбати будуть працювати?" — додав Сергій Костира.

Загалом адвокат виділив такі основні ризики мобілізації засуджених:

використання зброї;

втеча;

негативні психологічні наслідки;

зловживання ситуацією з боку засуджених;

негативний вплив на імідж ЗСУ.

Водночас варто зазначити, що остаточне рішення щодо призову на військову службу ув'язнених буде ухвалено Верховною Радою України. Зараз влада разом із командирами ЗСУ працює над тим, щоб врахувати всі нюанси та ризики й мінімізувати їх.

Зокрема зараз обговорюють питання мобілізації тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення свободи за нетяжкі злочини або має умовний термін.

Раніше ми писали, з'явилися перші подробиці, як мобілізуватимуть ув'язнених в Україні.

Нагадаємо, ми інформували, коли внесуть законопроєкт до ВРУ про мобілізацію в'язнів.

Також ми повідомляли, чи скорочуватимуть термін ув'язнення засудженим, які добровільно пішли на фронт.