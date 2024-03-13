Мобилизация в Украине — будут ли забирать в ряды ВСУ с 18 лет

Украинские военнослужащие в строю. Фото: Житомирский ОТЦК и СП/Facebook

Верховная Рада все еще работает над законопроектом по мобилизации. Согласно новому документу, мужчины будут подлежать призыву на военную службу с 25 лет. Однако есть лазейка, которая позволит законно забирать в ряды ВСУ мужчин с 18 лет.

Как такое вообще возможно, объяснил адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.

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Так, по словам правоведа, речь идет об изменениях, предлагаемых законопроектом № 10449. Согласно ч. 1 ст. 15. ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предлагается направлять на базовую военную подготовку граждан Украины мужского пола от 18 до 25 лет.

Такие лица смогут выбирать год прохождения базовой военной подготовки до достижения ими 24 лет.

А согласно подпункту 1 ч. 1 ст. 37 того же закона на учет принимают призывников в возрасте до 25 лет. Но в то же время подпунктом 2 на учет уже ставят военнообязанных, а именно тех призывников, которые прошли базовую общевойсковую подготовку.

"Объясню простыми словами. Если мужчина, например с 18 до 24 лет, будучи призывником, прошел базовую военную подготовку, тогда он становится автоматически военнообязанным и может быть мобилизованным. А нам из всех рупоров кричат, что будут мобилизовать только с 25 лет", — заявил адвокат.

Раньше мы писали, как должна выглядеть повестка и какие данные должны быть указаны обязательно.

Также мы информировали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Кроме этого, советуем узнать, введут ли ограничения в Украине по банковским счетам уклонистов.