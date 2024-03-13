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Чи мобілізуватимуть осіб з 18 років за новим законопроєктом — відповідь адвоката

13 березня 2024 16:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи забиратимуть до лав ЗСУ з 18 років
Українські військовослужбовці в строю. Фото: Житомирський ОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховна Рада все ще працює над законопроєктом щодо мобілізації. Відповідно до нового документу чоловіки підлягатимуть призову на військову службу з 25 років. Проте є лазівка, яка дозволятиме законно забирати до лав ЗСУ чоловіків з 18 років. 

Як таке взагалі можливо, пояснив адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі. 

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Так, за словами правознавця, йдеться про зміни, які пропонує законопроєкт №10449. Відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонується направляти на базовий військовий вишкіл громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років.

Такі особи зможуть обирати рік проходження базового військового вишколу до досягнення ними 24 років.

А відповідно до підпункту 1 ч. 1 ст. 37 того ж закону — на облік беруть призовників віком до 25 років. Але водночас підпунктом 2 на облік уже ставлять військовозобов'язаних, а саме тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

"Поясню простими словами. Якщо чоловік, наприклад з 18 до 24 років, бувши призовником, пройшов базову військову підготовку, тоді він стає автоматично військовозобов’язаним та може бути мобілізованим. А нам з усіх рупорів кричать, що мобілізуватимуть лише з 25 років", — заявив  адвокат. 

 

Раніше ми писали, який вигляд повинна мати повістка та які дані мають бути зазначені обов'язково. 

Також ми інформували, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

Крім цього, радимо дізнатися, чи введуть обмеження в Україні щодо банківських рахунків ухилянтів. 

війна
Україна
мобілізація
повістки
законопроєкт
ТЦК та СП

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