Мобілізація в Україні — чи забиратимуть до лав ЗСУ з 18 років

Українські військовослужбовці в строю. Фото: Житомирський ОТЦК та СП/Facebook

Верховна Рада все ще працює над законопроєктом щодо мобілізації. Відповідно до нового документу чоловіки підлягатимуть призову на військову службу з 25 років. Проте є лазівка, яка дозволятиме законно забирати до лав ЗСУ чоловіків з 18 років.

Як таке взагалі можливо, пояснив адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

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Так, за словами правознавця, йдеться про зміни, які пропонує законопроєкт №10449. Відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонується направляти на базовий військовий вишкіл громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років.

Такі особи зможуть обирати рік проходження базового військового вишколу до досягнення ними 24 років.

А відповідно до підпункту 1 ч. 1 ст. 37 того ж закону — на облік беруть призовників віком до 25 років. Але водночас підпунктом 2 на облік уже ставлять військовозобов'язаних, а саме тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

"Поясню простими словами. Якщо чоловік, наприклад з 18 до 24 років, бувши призовником, пройшов базову військову підготовку, тоді він стає автоматично військовозобов’язаним та може бути мобілізованим. А нам з усіх рупорів кричать, що мобілізуватимуть лише з 25 років", — заявив адвокат.

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