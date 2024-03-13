Мобілізація в Україні — який вигляд насправді повинна мати законна повістка

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з Youtube

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Тож, військовозобов'язаним чоловікам й надалі виписуватимуть повістки. Тому важливо знати, який вигляд повинен мати цей документ та які дані мають бути зазначені обов'язково.

Усе, що потрібно знати українцям про повістку та її зміст розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.

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Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1478, повістка в Україні має затверджену форму.

Що потрібно знати про повістку 2024 року

Так, за словами правознавиці, повістка є офіційним документом про виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП для уточнення даних.

У разі дотримання правильності її оформлення та порядку вручення вона зобов'язує особу явитися до ТЦК у визначені терміни. При цьому особа повинна особисто поставити свій підпис про те, що ознайомилася з правилами та отримала документ.

Водночас Марина Бекало зазначила, що станом на зараз в державі немає врегульованого порядку та алгоритму вручення повісток представниками ТЦК та СП. Проте цю ситуацію намагаються змінити законотворці відповідним новим законопроєктом про мобілізацію №10449.

"У якій редакції з урахуванням внесених правок буде остаточно прийнятий проєкт, буде видно пізніше. А отже, сьогодні за чинним профільним законодавством, зокрема за ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", передбачається обов’язок громадян з’явитися до ТЦК СП у строки, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та/або повістках", — пояснила спеціалістка.

Також правознавиця підкреслила, що чинним законодавством не надаються повноваження представникам ТЦК примусово доставляти громадян до територіальних центрів. Їхні права обмежуються виключно врученням повістки або мобілізаційного розпорядження.

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

Які бувають види повісток

Наразі в Україні діє три типи повісток:

Для уточнення даних — призовник має з’явитися до ТЦК, щоб оновити свої дані. Наприклад, про місцеперебування, стан здоров’я, склад сім’ї, місця роботи чи навчання тощо. Для проходження ВЛК — пройти медичне обстеження, після чого отримати висновок щодо придатності до служби. Мобілізаційне розпорядження (бойова повістка або повістка на відправку) — дають придатному до служби військовозобов'язаному.

Хто має право вручати повістку

Закон чітко визначає перелік осіб, які мають право вручати повістку. До таких належать:

представники ТЦК та СП;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники ЖЕКу, ОСББ;

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Можна перевірити службові посвідчення цих осіб і наявність розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток.

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Вигляд і зміст правильно оформленої повістки 2024 року

Вищезгаданою постановою Кабміну №1478 затверджена форма повісток та зміст. Оскільки це офіційний документ, то його повинні правильно заповнити.

Так, правильно оформлена повістка повинна містити:

назву "ПОВІСТКА";

номер повістки;

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Якщо якісь відомості внесені до повістки неправильно, то військовозобов'язаний має повне право від неї відмовитися.

Зразок повістки 2024 року. Скриншот з сайту Міноборони

За яких умов від повістки можна відмовитися

Військовозобов'язаний має повне право відмовитися від повістки, якщо:

неправильно вказані дані особи;

повістку вручає не уповноважена особа;

на повістці немає підпису військового комісара або печатки військкомату.

У разі відмови від повістки співробітник ТЦК повинен скласти відповідний акт у присутності двох свідків. Далі цей акт передають в Центр комплектування.

Варто зазначити, що у разі відмови від повістки з поважної причини військовозобов'язаному не загрожує ніякої відповідальності.

Раніше ми писали, українцям хочуть офіційно дозволити знімати на камеру дії співробітників ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

Також ми інформували, чи існують місця, де працівники ТЦК та СП не мають право вручати повістки військовозобов'язаним під час війни.